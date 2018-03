Valverde: "La gent admira els esportistes, quan cal admirar la gent de ProActiva Open Arms"

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, és el padrí de la catorzena edició del projecte 'Relats solidaris'. El llibre ha estat presentat aquest dimecres i sortirà a la venda aquesta setmana amb finalitats solidàries. Aquest cop, els guanys seran destinats a Proactiva Open Arms. Valverde s'ha fet les fotografies per a la portada del llibre amb l'activista Òscar Camps, màxim responsable d'aquesta ONG destinada a salvar vides de refugiats i immigrants que creuen el Mediterrani.

315x388 Valverde, amb 'ProActiva Open Arms' com a padrí d'una nova edició de 'Relats Solidaris' / ARA Valverde, amb 'ProActiva Open Arms' com a padrí d'una nova edició de 'Relats Solidaris' / ARA

A l'acte, Valverde ha estat acompanyat d'Òscar Camps. L'impulsor del projecte, nascut a Badalona, ha explicat que "no ens agrada ser anomenats organització, som una resposta popular, quatre 'freaks' de Badalona que volíem ajudar. I en 26 mesos tenim contra les cordes a la Unió Europea, Itàlia, Líbia... i tot per voler ajudar gent. Tenim en joc els drets civils de moltes persones. Ara no podem aturar-nos, no podem tornar a la nostra feina. El nostre vaixell, després de salvar vides, ha estat confiscat. I tot per rescatar vides a la deriva. Persones a la deriva a alta mar. El dret marítim internacional defensa el dret de salvar persones en risc a alta mar. No podem ser encausats per aquesta raó. Totes les embarcacions, civils o militars, haurien de fer el mateix". Camps ha explicat que "ens calen diners per poder tenir els vaixells i seguir. Per aquesta raó s'ha iniciat una campanya amb el lema 'freeopenarms'.

Camps ha explicat que "si la justícia italiana és com l'espanyola, el vaixell seguirà força temps retingut. Ara mateix ens toca buscar un altre vaixell". A més, ha destacat que els esportistes haurien de ser conscients "del poder de la seva imatge. Crec que de mica en mica l'esport s'involucra més. Al mig del mar ens trobem gent amb samarretes del Barça o del Madrid". Segons Camps, "el primer esportista que ens va preguntar va ser Xavi Hernàndez, el darrer, Marc Gasol. Molts ho han fet".

540x306 Valverde: "La gent admira els esportistes quan cal admirar la gent de ProActiva Open Arms" / ARA Valverde: "La gent admira els esportistes quan cal admirar la gent de ProActiva Open Arms" / ARA

Valverde: "No he parlat encara amb Messi"

Valverde ha explicat que "als esportistes ens diuen que podem ser un exemple, ens segueixen, diuen que som herois... però jo penso que els herois son gent com l'Òscar i OpenArms que s'hi juguen tant per salvar vides".

A nivell esportiu Valverde ha dit que no sap res de l'estat de Messi i Ter Stegen. El tècnic ha dit que està tranquil i que ja parlarà amb el jugador argentí. Sobre la propera final de la Copa del Rei i la petició de molts socis per jugar amb la samarreta de la senyera, el tècnic ha explicat que "no podem saber quin és el sentiment majoritari dels socis, volem jugar la final amb la samarreta que sigui, respectant les opinions".

Un projecte consolidat

L'any passat el padrí del llibre va ser el pilot de MotoGP Marc Márquez, i els més de 63.000 euros recaptats es van destinar a l'associació Esclat, d'ajuda als afectats per paràlisi cerebral. En el passat, altres padrins del llibre han sigut Pep Guardiola, Frank Rijkaard, Leo Messi, Samuel Eto'o i Andrés Iniesta, entre altres.

Xavi Torres, en nom dels periodistes impulsors del projecte, ha explicat que en 13 anys s'han recollit 800.000 euros destinats a diferents projectes.