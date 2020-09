El Barça permetrà a Arturo Vidal marxar a Itàlia amb la carta de llibertat

L'operació sortida del Camp Nou de moment no deixa gaires diners a la caixa del Barça. Permetrà deixar de pagar alguns dels sous més alts, però de moment la direcció esportiva no ha aconseguit ingressar gaires diners per Ivan Rakitic. I tampoc ho aconseguirà amb Arturo Vidal i Luis Suárez. El club blaugrana ha concedit la carta de llibertat al futbolista xilè, de 33 anys, que encara tenia un any de contracte, i Vidal signarà amb l'Inter de Milà aquests pròxims dies. Així doncs, Rakitic, Vidal i Suárez poden sortir del club deixant menys de 5 milions, que podrien ser més en funció de variables en els contractes.

Els quatre noms als quals Koeman va comunicar que han de marxar de mica en mica s'acomiaden. Suárez, Rakitic i Vidal, tots tres per sobre dels 32 anys, tenien contracte vigent i el club no posarà problemes perquè facin les maletes encara que no deixin beneficis a la caixa. El Sevilla va pagar 1,5 milions per fitxar el croat, l'Inter aconseguirà Vidal sense pagar ni un euro i la Juve sembla el club més ben posicionat per endur-se Luis Suárez, per qui pagaria un preu simbòlic que no arribaria als 10 milions.

La Juve, que busca un davanter centre amb experiència, com ha demanat el nou tècnic del club, Andrea Pirlo, ha negociat amb Edin Dzeko (Roma) i ara amb Suárez, amb qui gairebé tenen tancat un acord per a un contracte de dues temporades amb un sou de 10 milions anuals. Falta, però, l’acord amb un Barça que necessita diners. Sense poder vendre jugadors, Koeman seguirà sense reforços. I les operacions queden totes aturades en espera de les sortides. Malgrat tot, el Barça obrirà les portes a Suárez, que tenia un dels millors sous de la plantilla, tot i que falten per solucionar petits problemes, com el fet que el davanter hauria de passar una prova amb el govern italià per poder jugar com a comunitari, ja que ara jugava com si fos comunitari perquè la seva dona té passaport italià. Però a Itàlia, també li cal passaport a ell. Així doncs, haurà de passar una prova prèvia a tenir els papers.

Sense sortides que deixin diners, es complica l'operació d'entrada. Així, si fa uns mesos es parlava de la possibilitat de fitxar el davanter argentí de l’Inter Lautaro Martínez, ara aquesta opció continua aturada. Als Països Baixos, ahir es parlava de negociacions per fitxar Georginio Wijnaldum, migcampista del Liverpool de 29 anys, a canvi d’una xifra d’entre 15 i 20 milions d’euros. Però des del Barça ho refreden.