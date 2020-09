Viñales fa la ‘pole’ i bat el rècord del circuit a Misano

El Mundial de MotoGP continua més obert que mai. Amb cinc curses disputades, i tot i que Fabio Quartararo segueix sent líder del Mundial, aquest any no hi ha un clar favorit a endur-se el títol. Cada cursa veu com els noms dels pilots que dominen els entrenaments o les curses van canviant, i Misano no en va ser una excepció. Així, el català Maverick Viñales va aconseguir la seva segona pole aquest curs al Gran Premi de San Marino (14 h, DAZN). En aquesta ocasió, el pilot de Figueres va marcar el millor temps en una gran última volta en què, a més, va aconseguir batre el rècord de la pista.

En una sessió molt disputada, molts pilots van tenir momentàniament la pole a les seves mans. Franco Morbidelli (Petronas) va marcar en la part final el millor temps, però Viñales va aconseguir pispar-li. Morbidelli al final va quedar segon i sortirà just davant del seu company d’equip i líder a la general, Fabio Quartararo. El Diablo va intentar mantenir un bon ritme sobre l’asfalt però no va poder acostar-se als temps marcats pel pilot de Yamaha.

Tot i no ser una jornada gaire accidentada, la caiguda més important la va protagonitzar Pol Espargaró. El germà petit dels de Granollers va aconseguir classificar-se primer en la Q1 i així poder disputar la pole en l’última i definitiva sessió. Quan estava mantenint un bon pilotatge en el seu primer gir llançat, va perdre l’adherència de la moto i va caure. Espargaró va marxar corrents cap al box per agafar la segona moto i així poder marcar un bon temps, però després de la caiguda res va ser igual i sortirà onzè.

Sam Lowes sortirà des del ‘pit lane’

A Moto2, el pilot britànic de l’Estrella Galicia, Sam Lowes, es va endur inicialment la pole però, tot i aconseguir el millor temps, sortirà des del pit lane després de ser sancionat per una acció en els entrenaments lliures. Remy Gardner (Kalex) va aconseguir la segona posició en l’últim gir i va pispar-li la posició al líder del Mundial, Luca Marini (Kalex), que sortirà des de la tercera posició. Jorge Martín (KTM), principal candidat juntament amb Bastianini a disputar-li el Mundial a Marini, no correrà en aquest GP després de donar positiu per coronavirus.

A Moto3, Ai Ogura (Honda) va marcar el millor temps. Segon en la qualificació general del Mundial, el pilot japonès va aconseguir la primera pole de la seva carrera. Gabriel Rodrigo (Honda), que tenia el millor temps fins a l’última volta, sortirà segon. I, tancant la primera línia de sortida, Tatsuki Suzuki (Honda) serà qui sortirà tercer.