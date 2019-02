Mikaela Shiffrin escriu la seva llegenda als Mundials d'esquí

Una estrella brilla més fort que mai quan una altra s’apaga. La nord-americana de 23 anys Mikaela Shiffrin va penjar-se la primera medalla d’or dels Mundials d’esquí d’Are (Suècia), a la prova de supergegant, poc després de veure com la seva compatriota Lindsey Vonn patia una caiguda. Vonn, que no podrà superar el rècord de 86 victòries en proves de la Copa del món que va establir el 1986 el suec Ingemar Stenmark, acaba d’anunciar que es retira perquè no pot vèncer el dolor que pateix “un cos trencat”, en les seves paraules, després de diferents lesions. Als 34 anys, l’esquiadora de Minnesota ha guanyat 82 proves de la Copa del món, 7 medalles als Mundials –dues d’or– i dues d'olímpiques, una de les quals d’or, palmarès que la converteix en l’esquiadora més competitiva de tots els temps. Després de la decepció a la prova de supergegant, a Vonn li quedarà encara la prova de descens per intentar acomiadar-se des de dalt del podi.

El triomf de Shiffrin, però, no va ser cap sorpresa. Si l’austríac Marcel Hirscher domina l’esquí masculí, l’esquiadora de Colorado, de 23 anys, ha protagonitzat tota la temporada al calendari d’esquí femení amb una superioritat gairebé insultant per a les rivals. Shiffrin, que el 16 de febrer buscarà ser la primera dona que guanya 4 ors consecutius a la prova d’eslàlom, va oferir una demostració de superioritat increïble en una prova que ni tan sols és la seva gran especialitat, i va deixar fora del podi la campiona olímpica de supergegant, la txeca Ester Ledecka. Shiffrin va imposar-se per davant de la campiona olímpica de descens, la italiana Sofia Goggia, i de la suïssa Corinne Suter. Shiffrin, que no participarà en els Mundials a la prova de descens, podria marxar d’Are amb l’or de supergegant, eslàlom, eslàlom gegant i la prova combinada, i ja ha guanyat 13 proves de la Copa del Món aquesta temporada. Amb 23 anys, ja en porta 56, un ritme que obre la porta a la possibilitat que pugui superar la marca de 82 victòries de Vonn. En els Mundials hi participen tres catalans: Quim Salarich, Àlex Puente i Núria Pau Romeu.