L'auditoria del Barçagate exculpa Bartomeu d'haver difamat jugadors i opositors

El Barça ja té a la seva disposició l'auditoria que va encarregar a PriceWaterHouseCoopers per analitzar la contractació de l'empresa I3Ventures per supervisar les xarxes socials i que va generar la creació de comptes falsos en què es criticava opositors i jugadors de l'actual plantilla. Segons ha informat Catalunya Ràdio, el resultat de l'estudi exculpa la directiva de Josep Maria Bartomeu d'haver encarregat la difamació de determinades figures de l'entorn blaugrana (Víctor Font, Joan Laporta, Pep Guardiola, Leo Messi i Jaume Roures, entre d'altres) i conclou que el preu del servei (un milió d'euros) és just. L'únic que qüestiona és la partició dels contractes en factures de 200.000 euros, que es va fer per esquivar controls interns.

La cúpula culer analitzarà els resultats en la reunió ordinària d'aquest dilluns i posteriorment els explicarà en públic, en una roda de premsa que començarà a les 19.00 i que comptarà amb la presència del portaveu Josep Vives i del responsable de l'àrea jurídica, Román Gómez Ponti. Però això no significarà la fi del Barçagate, ja que la setmana passada els Mossos d'Esquadra van sol·licitar l'auditoria a les oficines del club i van marxar amb les mans buides. Van actuar seguint el requeriment de la jutge d'instrucció número 13 de Barcelona, que va admetre a tràmit la denúncia per administració deslleial presentada per vuit socis del col·lectiu Dignitat Blaugrana al mes d'abril. La investigació continuarà oberta més enllà de la publicació de l'auditoria interna encarregada per Bartomeu.

El Barçagate va ser el motiu principal de la dimissió en bloc de sis directius de l'entitat – Emili Rousaud, Quique Tombas, Silvio Elías, Maria Teixidor, Josep Font i Jordi Calsamiglia–. També va suposar que la compliance officer del club, Noelia Romero, fos suspesa de sou i feina a principis de juny per haver iniciat una investigació interna pel seu compte. Una decisió que la junta també va prendre al febrer amb Jaume Masferrer, responsable de l'àrea de presidència i, segons els directius dimissionaris, principal responsable del Barçagate.