Arthur: "Sé que em vaig equivocar anant a l'aniversari de Neymar"

Abans de la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions d'aquest dimecres contra l'Olympique de Lió al Camp Nou, Arthur Melo ha afirmat que són conscients dels "riscos" que té aquest partit, que respecten "molt" el rival i que estan "centrats i focalitzats en aquest partit". Arthur, que va anar a l'aniversari de Neymar abans del Barça-Madrid de Copa, ha admès que és va equivocar i que es va disculpar amb el vestidor. "Personalment, sé que he de millorar, però he parlat amb qui havia de parlar, m'han ajudat i estic centrat en el Barça, en fer-ho bé aquí", ha afirmat el migcampista brasiler, que es va lesionar en aquell Barça-Madrid i que ara ja està recuperat. "Ja em trobo bé, estic preparat per jugar els 90 minuts. Vull donar les gràcies als metges, als fisioterapeutes i a tothom qui em va ajudar a superar la lesió", ha afirmat.

En la faceta més esportiva, Arthur ha definit jugar la Lliga de Campions com "una sensació fantàstica" i ha insistit en la il·lusió que fa aquesta competició al grup. El migcampista brasiler, que està convençut que aquest dimecres tindrà el suport de l'afició, també ha definit Coutinho com un crac i ha defensat el seu equip. També ha parlat de Neymar i si podria acabar jugant al Reial Madrid: "No ho sé; jo com a amic seu només vull el millor per a ell, però és una decisió que ha de prendre ell".

Arthur, que ha mostrat un discurs molt madur i unes característiques futbolístiques que l'acosten a l'ADN Barça, ha afirmat que el joc del Barça "no varia gaire" en funció de si ell juga o no, i ha admès que és obvi que ell té unes característiques concretes", però que jugui qui jugui "hi ha un gran equip". També ha destacat l'ajuda que ha rebut, més que la competència, d'altres migcampistes del Barça com Ivan Rakitic o Arturo Vidal.