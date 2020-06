Eficiència per evitar el càsting de sortida

Arturo Vidal no és un jugador ADN Barça. No ho era en la cresta de la seva particular onada esportiva al Juventus que va ser subcampió de la Lliga de Campions, ni tampoc al Bayern amb Pep Guardiola a la banqueta. L'internacional amb Xile és un futbolista particular en el motlle tipus del futbol blaugrana i per números funciona. S'ha creat un estil molt definit trencant precisament l'harmonia de la zona de creació per sumar un home més a l'atac des de la segona fila. La victòria del Barça ahir a la Lliga de l'any coronavirus contra el Mallorca va demostrar que Vidal no necessita l'estètica per funcionar (0-4).

Va ser protagonista de pes amb un gol d'autor al segon 65, de molta experiència i poca subtilesa, rematant amb el cap en una de les seves trajectòries anàrquiques, quan el trident fixava els centrals i generaven un espai lliure davant de la porteria de Reina. L'olfacte, sempre supeditat a la llibertat zonal, defensa les seves aparicions. Entre intermitències suma 7 gols en partits oficials aquest curs (rècord personal), un menys que Antoine Griezmann, un dels homes gol (indiscutible) de la plantilla. Comparativa incòmode que evidencia la falta de recursos en els últims metres del camp.

Rendiment entre el càsting

Vidal va fer la feina. Gol i targeta groga per forçar la màquina fins a la substitució per decisió tècnica en el descans. Complir des de la titularitat entre Sergio Busquets i Frenkie De Jong, marcant l'àmbit posicional, té valor doble. Les necessitats administratives del proper mercat estival posa la lupa en el rendiment de cada dorsal. El sud-americà, Ivan Rakitic i Arthur Melo tenen 30 dies per defensar la seva continuïtat sense poder controlar els malabars numèrics de les oficines de la Ciutat Esportiva, que acaben tenint l'última paraula. Tots els escenaris són possibles en la nova normalitat de l'esport d'elit.

"Més o menys les coses han sortit com volíem. Hem fet diferents canvis. L'últim l'ha demanat De Jong perquè tenia molèsties, però no crec que tingui res greu. El canvi era un altre, però això serà habitual, perquè tenim partits de forma seguida i això ens ajudarà a nivell competitiu", explicava Quique Setién. El Barça haurà de gestionar les prioritats individuals entre els reptes col·lectius. Rakitic va agafar el testimoni de Vidal en el segon temps per dormir encara més el partit. Va fer feina fosca el dia que complia 300 partits amb la samarreta. Celebració de puntetes, com l'entrada d'Arthur Melo en el tram final.

El brasiler ha de rodar-se a contratemps si vol ser l'interior que prengui les decisions, amb la motxilla personal d'estar en diferents processos de negociació que han transcendit. A Mallorca va estar poc exigit. El futbol és peu, automatismes i treball regular. El sistema de confinament i la posterior pretemporada abans de la jornada d'aquest cap de setmana presenten una oportunitat per recuperar una ascendència d'imprescindible que tenen pocs jugadors del bloc de Quique Setién. El primer focus de la zona menys noble del vestidor va ser per a Vidal.