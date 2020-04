Barça, Madrid, Sevilla i Reial Societat aniran a la Champions si no torna la Lliga

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha autoritzat aquest dimecres la pròrroga de dates per gestionar el final i l'inici de les temporades 2019-20 i 2020-21 i els criteris de classificació per a la propera Lliga de Campions en favor dels quatre primers de la Lliga, ara mateix Barça, Reial Madrid i Reial Societat. A partir d'un acord amb la comissió delegada, la decisió sobre la classificació continental es prendrà en el moment que ho sol·liciti la UEFA, "seguint l'ordre de classificació de l'última jornada de Primera Divisió en igualtat de nombre de partits disputats pels 20 equips" i amb determinats criteris.

En aquests moments, i després de 27 jornades, el Barça lidera la llista amb 58 punts per sobre del Reial Madrid, amb 56. El Sevilla és tercer amb 47 i la Reial Societat ocupa el quart lloc amb 46, els mateixos que el Getafe, que és cinquè. L'Atlètic és sisè amb 45 i el segueixen València amb 42 i Vila-real amb 38. Els quatre primers classificats de Primera Divisió disputarien la Lliga de Campions, i el cinquè i el sisè (Getafe i Atlètic de Madrid) anirien a l'Europa League amb un dels dos finalistes de la Copa del Rei (Reial Societat i Athletic Club), d'acord amb diferents circumstàncies en funció que s'hagi jugat o no el partit del torneig del KO, posposat sense data oficial.

Si s'ha jugat la final hi anirà el campió, sempre que no formi part dels sis primers classificats de la Lliga. Si el sistema de puntuació dibuixés aquest escenari, l'equip que ocupés el setè lloc del campionat domèstic es classificaria per a la propera Europa League. En cas que no s'hagi jugat la final de Copa, si els dos clubs estiguessin entre les sis primeres posicions, i per tant ja classificats per a Europa, hi aniria el setè. Si un dels dos estigués classificat entre els sis primers, hi aniria l'altre finalista, i si cap dels dos finalistes estigués entre els sis primers, qui es quedaria amb el bitllet continental seria el més ben posicionat a la taula general de la Lliga.