El Barça-Nàpols es disputarà al Camp Nou a porta tancada

La UEFA va confirmar ahir que el Barça-Nàpols de vuitens de final de la Lliga de Campions es disputarà el 7 o 8 d'agost al Camp Nou a porta tancada, per mantenir el protocol de prevenció que es va posar en marxa durant el confinament per la pandèmia de coronavirus. El conjunt de Quique Setién disposarà del factor camp per completar l'eliminatòria i lluitar per un lloc en la final a 8 que es disputarà dies després a Lisboa. "Se segueix un principi d'equitat esportiva i es tenen en compte les condicions actuals. Tots els clubs que han de jugar a casa els vuitens de final estan competint al seu estadi durant les lligues nacionals i és possible viatjar sense restriccions", va assenyalar l'organisme que regeix el futbol continental a través d'un comunicat.

El club blaugrana va rebre la notificació oficial minuts abans d'anunciar la renovació de Francesc Garcia Pimienta com a entrenador del segon equip fins al 2021 amb opció d'una temporada més. El tècnic, que porta des de 2001 formant part de les categories inferiors del Barça, ha signat el seu nou contracte en un acte a l'Estadi Johan Cruyff amb la presència de Josep Maria Bartomeu, Xavier Vilajoana i Eric Abidal. "Vull continuar aprenent, que els jugadors millorin dia a dia, perquè tenim el repte que estem formant els millors jugadors del món perquè arribin al primer equip del Barça", va comentar en declaracions als mitjans del club.



Noelia Romero, acomiadada

El Barça també va notificar l'acomiadament de la seva responsable de compliment normatiu ( compliance officer), Noelia Romero. La fins ara empleada estava suspesa de feina i sou des del 5 de juny. La seva funció dins la directiva era alertar la junta de potencials incompliments de les normes per part de directius i empleats quan va esclatar la crisi del Barçagate. Després de la roda de premsa en què el portaveu de la institució, Josep Vives, i Román Gómez Ponti van donar explicacions sobre l'auditoria pel cas de l'escàndol d'I3Ventures, Romero va mostrar la seva "sorpresa" davant "la falsedat i inexactitud de les afirmacions".