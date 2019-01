El Barça fa una nova aposta de futur i fitxa Emerson

El Barça i l’Atlético Mineiro brasiler han arribat a un acord pel traspàs del lateral dret Emerson, que s’incorporarà a la disciplina del club blaugrana a partir de l'1 de juliol del 2019. El club blaugrana pagarà 12 milions d’euros i el jugador signarà contracte per les pròximes cinc temporades, fins al final del curs 2023/24. El que queda d'aquesta jugarà cedit per l'Atlético Mineiro al Betis, i quan es faci efectiva la incorporació al club blaugrana, des del Barça no descarten que torni a sortir cedit a partir de la temporada vinent.

Emerson, de 20 anys, aterrarà a la Lliga espanyola després de poc més d'una temporada a l'Atlético Mineiro. Abans havia jugat al Ponte Preta, equip de la localitat brasilera de Campinas. El futbolista brasiler és un fix en les convocatòries de les categories inferiors de la selecció brasilera. Actualment està immers en el Campionat Sud-americà sub-20 amb la 'canarinha'. Entre les seves qualitats destaca la velocitat i la potència física, dos recursos que utilitza tant en la correcció defensiva com en la projecció ofensiva.