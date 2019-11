El Barça es classifica per als vuitens de la Champions per setzena vegada seguida

Amb el triomf contra el Borussia Dortmund d'aquesta nit (3-1), el Barça s'ha classificat per als vuitens de final de la Lliga de Campions per setzena temporada consecutiva. De fet, des que participen 32 equips en la fase final de la Champions, un canvi que es va instaurar la temporada 1999-00, que el Barça només ha caigut eliminat de la fase de grups en una temporada, la 2000-01. Hi ha un altre curs en què els blaugranes no van participar en la lligueta de la màxima competició europea de clubs, va ser la temporada 2003-04, ja que Barça va acabar sisè a la Lliga en el curs anterior.

Des de la temporada 2004-05 que l'entitat blaugrana no falla a la cita dels vuitens de final de la Lliga de Campions. L'única taca negra del Barça en aquesta fase, el ja esmentat curs 2000-01, els blaugranes no van poder classificar-se en un grup en què també hi havia el Leeds anglès, el Besiktas turc i el Milan italià. L'equip català va quedar tercer, amb 8 punts, a un del Leds i a tres del Milan.

12 temporades seguides superant els vuitens

A més, el Barça acumula 12 temporades seguides superant els vuitens i classificant-se per als quarts de final. L'últim curs que els blaugranes van caure en aquesta eliminatòria, la primera després de superar la fase de grups, va ser la temporada 2006-07. L'equip que dirigia Frank Rijkaard va ser eliminats a mans del Liverpool, ja que els anglesos es van imposar 1-2 en l'anada al Camp Nou i, pel valor doble del gols fora de casa, el triomf 0-1 a Anfield va ser insuficient per a l'equip de Ronalidnho, Eto'o, Messi i companyia.

Des de llavors, ja són 12 anys seguits que el Barça classifica per als quarts de final. De moment, aquest curs ja han tornat a superar la fase de grups.