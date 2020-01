El Barça lidera per primer cop el rànquing de clubs amb més ingressos del món

El Barça ha aconseguit superar al Reial Madrid com a club amb més ingressos del món. Per primer cop, segons l'estudi Football Money League que ha fet públic la consultora Deloitte, l'entitat blaugrana se situa en el primer lloc d'aquesta classificació, que analitza la informació financera dels clubs de futbol durant la temporada 2018/2019.

Amb un increment del 21,7% respecte a la temporada 2017/2018, el club blaugrana va obtenir la temporada passada uns ingressos rècord: 840,8 milions d'euros, un import que el converteix en la primera entitat esportiva que trenca la barrera dels 800 milions d'euros d'ingressos i que, a més, li va permetre superar en la classificació el Reial Madrid i el Manchester United, dos dels clubs que històricament havien lluitat per ocupar el liderat del rànquing de l'estudi de la consultora Deloitte.

Segons la consultora, l'augment dels ingressos del Barça es pot atribuir, en gran mesura, "al canvi d'enfocament comercial del club", que va prendre la decisió "de dur a terme activitats de marxandatge i de concessió de llicències a la pròpia entitat". "Reconeixent el poder de la seva marca, el club controla més les seves operacions en comptes de dependre de tercers per aquests serveis", indica Deloitte. La gestió de les botigues Nike i els nous patrocinadors que va lligar l'entitat també van servir per millorar aquests números.

De cara a aquesta temporada, el club blaugrana va presentar uns pressupostos que pretenien anar encara més enllà. Quan Josep Maria Bartomeu va presentar-se a les eleccions va assegurar que el club arribaria a aconseguir més de 1.000 milions d'euros d'ingressos en una temporada. I aquesta temporada tenen previst arribar-hi, ja que, segons el pressupost que van presentar, es preveu que ingressaran 1.047 euros, "un rècord mundial en un club esportiu", va dir el director executiu del club, Òscar Grau. De fet, en el curs actual es treballa per millorar els números en l'àrea comercial, en què es preveuen uns ingressos de 374 milions d'euros gràcies, sobretot, als nous patrocinadors i a l'augment de les botigues del club, com ara la botiga situada a Canaletes, inaugurada el setembre passat.

El Madrid, segon

El Reial Madrid ha mantingut més o menys els mateixos ingressos que la temporada anterior. Així, amb un lleu increment del 0,9%, ingressa 757,3 milions d'euros, cosa que fa que la Lliga tingui dos representants en el podi d'aquest estudi. "Si bé el rendiment esportiu té un paper important pel que fa a ingressos, la gestió comercial i financera d'equips com el Barça o el Madrid és una referència per a altres institucions del futbol europeu i mundial. Reduir la dependència dels ingressos per retransmissions i centrar-se en l'explotació dels seus actius ha estat l'estratègia que ha donat millors resultats als clubs que lideren la classificació", assegura Concha Iglesias, sòcia responsable d'esports de Deloitte.

Darrere del Barça i el Madrid han quedat el Manchester United (711,5 milions d'euros), el Bayern de Munic (660,1 milions d'euros), el PSG (635,9 milions d'euros) i el Manchester City (610,6 milions d'euros). El tercer equip de la Lliga en aquesta classificació és l'Atlètic de Madrid, que es manté en la 13a posició, amb 367,6 milions d'euros, cosa que suposa un increment del 20,7% de les xifres respecte a la temporada anterior.