El Barça necessita remuntar el 3-1 per evitar el fiasco

Del Kazakhstan, el Barça va tornar amb un delicadíssim 3-1 i amb una gastroenteritis múltiple que el va fer anar malament més d’una setmana. Sense marge per a lamentacions després d’ajornar fins i tot el compromís de la Lliga Iberdrola contra el Llevant, la plantilla va resoldre el derbi dissabte i ha preparat a consciència la tornada dels setzens de final de la Champions: hi ha bona part de la temporada en joc. Només la remuntada avui al Miniestadi (18 h, BarçaTV) salvarà el risc de fiasco que implicaria caure eliminades a les primeres de canvi pel pseudodesconegut BIIK Kazygurt. Tenint en compte que des que el club va professionalitzar la secció el 2015 s’ha anat parlant obertament de créixer a la màxima competició continental i s’ha somiat amb una final que va quedar a tocar fa dos anys, els 90 minuts d’avui són una mena de cara o creu decisiu.

Per salvar l’accident de Ximkent, Fran Sánchez recepta tranquil·litat i seny. “El partit es farà llarg. No podem esperar que als deu minuts ja estigui solucionat”, va dir a la prèvia. El tècnic creu que la clau serà evitar que el partit es converteixi en un bumerang d’àrea a àrea, la mateixa advertència que feia Marta Torrejón: “Haurem d’estar atentes a les pilotes llargues, que és el joc que elles volen fer”. La defensa assegura que la desfeta d’allà ja està “analitzada i corregida” i que, a partir d’ara, tot passa per tenir més encert de cara a porteria del que es va tenir a l’anada. Una de les millors armes de l’equip llavors, Bárbara Latorre, serà baixa per un esquinç de turmell. No hi faltaran les titulars que ni van viatjar (una d’elles la mateixa Torrejón, a més de Martens, Losada i Caldentey) i que avui hauran de posar-hi els cinc sentits. I calmar els nervis. “Hem de fer el nostre partit, i amb paciència les ocasions arribaran”.

Controlar l’estat emocional -la por de perdre, la pressa per marcar- serà una de les dificultats del matx, sobretot pel caos futbolístic que provocarà l’exòtic BIIK Kazygurt (a l’anada van jugar tres kazakhs, tres nord-americanes, dues nigerianes, una russa, una ugandesa, una kirguís i una georgiana). En la seva única visita fins ara a Barcelona va rebre un 4-1 que, ara, és l’esperança culé.