Els aficionats del Barça poden valer una fortuna

El Barça calcula que té uns 400 milions de fans arreu del món. Ara bé, l’any passat tan sols 4 milions van trepitjar el Camp Nou. Això representa un 1%. L’entitat creu que si aconsegueix arribar al 99% restant, i que compri algun dels continguts digitals que elaborarà a partir d’ara, podrà convertir el que avui són simples simpatitzants escampats arreu del planeta en una nova font de negocis. És el repte de l’àrea digital, que ha presentat el seu nou projecte estratègic. Només a curt termini, preveu triplicar en cinc anys els ingressos: dels 100 milions actuals als 300. I en el futur serà “una de les fonts principals d’ingressos”, destaca el president Josep Maria Bartomeu.

“Les noves generacions consumeixen l’entreteniment de manera diferent. No estem en una època de canvis, sinó en un canvi d’època”, apunta Dídac Lee, directiu responsable de l’àrea digital blaugrana. L’objectiu no és només arribar als fans, és recopilar dades “per saber qui són i on són, i crear continguts que s’adaptin a les seves preferències. Sense intermediaris. Una intersecció entre esport i entreteniment en un canvi de paradigma en què el club no només competeix a la gespa, sinó també a les pantalles”.

Bona part de l’èxit passa per projectes creats pròpiament a Barça Studios, com la sèrie documental Matchday –que tindrà una segona temporada–. Una iniciativa, distribuïda a Europa a través de Rakuten, el patrocinador del club, que ha estat un èxit sense precedents. Són continguts perquè l’aficionat de la Xina o dels Estats Units senti el Barça com a seu. Tot passa per la idea que el Barça té una marca molt potent i que es pot explotar més i millor. “Vam fer un estudi a 10 països, i en 5 érem una marca més coneguda que la NBA, Disney o Coca-Cola”, apuntava Guillem Graell, el cap de marca del club, que destacava els més de 2.000 milions d’interaccions a les xarxes socials, l’any passat.

Barça Studios, l’empresa creada per elaborar els continguts audiovisuals del club, i que ja té 100 empleats, tindrà un paper clau en aquest desplegament de la marca perquè treballa “amb l’element que fa que les emocions viatgin millor, el vídeo”, explica Graell. I no són només vídeos, resums o entrevistes. A la primavera s’inaugurarà un canal OTT (BarçaTV+) que emetrà durant les 24 hores a través d’internet, pel qual només caldrà registar-se, i aquesta mateixa plataforma també oferirà continguts exclusius per als subscriptors, mentre que iniciatives com el Culers Membership permetran que aquests fans, fins ara anònims, puguin ser reconeguts pel club. D’altra banda, també s’aposta pels e-sports. “Els que teniu fills sabeu com és de difícil que estiguin mirant un partit durant 90 minuts, però no tenen cap problema en estar 90 minuts jugant ells a un videojoc”.

Nou model de venda d’entrades

L’estratègia digital també preveu la creació del Fan Relationship Management (FRM), que ja fa uns set mesos que funciona i s’encarrega de recopilar dades per crear perfils de cada usuari. Entre d’altres, s’espera fer un salt qualitatiu molt important en la venda d’entrades del Camp Nou, que també és una altra font d’ingressos molt important del Barça. El problema és que el soci abonat, tradicionalment, allibera el seient molt tard. Així, el club ha elaborat un model predictiu per saber quantes localitats s’alliberaran en cada partit per distribuir-les entre els possibles compradors. Les entrades són en format digital i no tenen seient assignat fins a última hora. “Només aquesta temporada ha augmentat un 8% la venda d’entrades i un 9% el preu mitjà de venda”, explica Enric Llopart, el director digital d’un club que vol guanyar la Champions en el món 2.0.