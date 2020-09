El Barça farà un últim esforç per Eric García

Ronald Koeman parla molt clar en roda de premsa. El tècnic del Barça va comparèixer ahir i va ser preguntat per les mancances que l’equip encara no té resoltes quan queden cinc dies per al tancament del mercat. “Hem d’analitzar què ens falta i no perdre de vista que hi ha problemes econòmics. Però hi ha dues posicions que necessitem millorar. No tinc preferències, totes dues són importants. La demarcació de central la tenim curteta d’efectius i una mica dèbil per a una temporada tan llarga. D’altra banda, no és cap novetat que estiguem buscant un nou ”, va despatxar el preparador neerlandès, que ni tan sols va esmentar Umtiti i Todibo quan va recordar els marcadors que té a la seva disposició i encara confia en poder reclutar el seu compatriota Depay per cobrir la recent sortida de Luis Suárez a l’Atlètic de Madrid.

Amb Lautaro Martínez pels núvols, l’opció del davanter de l’Olympique de Lió ja fa setmanes que és la favorita per a Koeman, que ara mateix només compta amb Braithwaite com a ariet pur. I pel que fa al reforç que l’equip precisa per a l’eix de la defensa, només hi ha un objectiu: Eric García. Fer que el jugador de Martorell torni a casa en el tram final del seu procés de maduració, coincidint amb la recta final de Piqué al primeríssim nivell, genera absolut consens entre tècnics i directius. Per això el Barça es va afanyar a convèncer el jugador perquè no renovés amb el Manchester City. El problema és acordar la quantitat de traspàs amb els anglesos, que tot i saber que García acaba contracte l’estiu que ve no estan disposats a regalar-lo. Ho demostra que rebutgessin una oferta culer de 10 milions d’euros fa unes setmanes. Ara, a cinc dies perquè tanqui la finestra per inscriure nous futbolistes, les parts es tornaran a posar en contacte per mirar d’arribar a una entesa. Fonts de la negociació asseguren a l’ARA que s’estudien fórmules de pagament, fins i tot amb altres jugadors pel mig, per intentar arribar als 20 milions que satisfarien el City. La bona relació entre Òscar Grau, el CEO del Barça, i Ferran Soriano, director executiu del club citizen, serà clau en cas que l’acord cristal·litzi en els propers dies.

Fredor amb Dembélé

D’altra banda, davant les veus que situen Ousmane Dembélé al Manchester United, el Barça nega qualsevol oferta. Però Koeman va ser preguntat al respecte i va respondre fredament: “És un tema que depèn del club i del jugador”. Igual que l’any passat, el futur del Mosquit es debat al final del mercat.