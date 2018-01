El Camp Nou s’enamora de Coutinho a primera vista

Una lesió al recte anterior de la cuixa dreta va demorar el debut de Philippe Coutinho amb la samarreta del Barça. Finalment, el brasiler, fitxat al mercat d’hivern al Liverpool per 120 milions d’euros més variables, va poder-se estrenar amb el seu nou equip. Ho va fer en un derbi, entrant a la segona part per revolucionar un mig del camp que necessitava una marxa més per superar el mur defensiu de l’Espanyol.

El Camp Nou va respondre amb entusiasme a l’arribada de Coutinho. L’estadi, el dia que tornava a respirar un ambient tradicional blaugrana, amb més socis i menys aficionats estrangers, es va posar dempeus a l’inici de la segona meitat, quan Valverde el va fer escalfar a la banda. Després es repetirien els crits al minut 68, ensordidors, perquè l’atacant estava a punt de debutar. Ho va fer rellevant Andrés Iniesta, i posant-se a la seva posició d’interior esquerre.

El públic tenia ganes de Coutinho i Coutinho tenia ganes d’agradar-se. Només tocar la primera pilota, totalment intranscendent, enganxat a la banda, ja va rebre una nova ovació. I així successivament, cada vegada que participava en el joc. En els 25 minuts que va ser a la gespa (22 més l’afegit) va repartir 25 passades bones, una per minut. Va crear dues ocasions de gol i va aixecar els “oh” dels aficionats amb dos regats on va exhibir rapidesa de cames i velocitat d’execució, sobretot en un túnel a Víctor Sánchez que va acabar amb falta del capità blanc-i-blau.

“Amb 2-0 no era fàcil entrar perquè tot estava en joc i ho ha fet bé. És només l’inici”, destacava l’entrenador del Barça, que parlava de Coutinho com un jugador del qual espera molt. “Ens pot ajudar, és descarat, té bones situacions d’un contra un, sempre veu el jugador lliure... i quan és a prop de l’àrea veu el perill”. El bon debut del brasiler va fer que tot fossin elogis. “És de talla mundial, un d’aquells que ens fa més forts, més complets com a equip”, destacava Luis Suárez. “Semblava que portés tota la vida aquí. Ens donarà moltes alegries perquè sabem que juga el nostre estil de joc”, destacava Guillermo Amor, el responsable de relacions institucionals.

Valverde agraeix el suport del públic

D’altra banda, el tècnic va donar les gràcies als aficionats que van anar al Camp Nou i que van ajudar el Barça “a passar” ronda. “Es notava en l’ambient, es palpava des del principi. Per a nosaltres és fonamental i esperem que segueixi així”, va dir el Txingurri.