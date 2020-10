Tusquets: "No acceptarem pressions per convocar les eleccions a la presidència del Barça en moments complicats"

"No acceptarem pressions per convocar les eleccions en moments complicats". Així de contundent s'ha mostrat Carles Tusquets en la seva compareixença després de prendre possessió com a president de la comissió gestora del Barça. Aquest òrgan, que té com a principal objectiu organitzar els comicis, treballava amb la tesi de convocar els socis a les urnes "com més aviat millor", però la data s'acabarà escollint en funció de la pandèmia. La setmana vinent hi ha prevista una nova reunió durant la qual es podria posar dia als comicis blaugranes.

Prioritzarem que hi hagi el màxim de participació possible Carles Tusquets President de la gestora del Barça

"La meva idea era convocar les eleccions as soon as possible, com diuen els anglesos (com més aviat millor). Però remarco la paraula possible. Cap dels que som aquí [a la gestora] tenim aspiracions d'entrar a cap candidatura. Només volem que hi hagi el màxim de participació", deia Tusquets, en una compareixença al costat del síndic del soci, Joan Manuel Trayter, en què no han acceptat preguntes dels mitjans de comunicació.

Votar abans de Nadal, una opció

Dimecres, l'endemà de la dimissió en bloc de la directiva de Josep Maria Bartomeu, Tusquets va ser al club per fer el traspàs de poders i ja es va estar parlant de la data electoral. Els estatuts marquen que, com a màxim, siguin en tres mesos a partir de la creació de la gestora. La primera proposta era convocar els socis just abans de Nadal, el cap de setmana del 19 i 20 de desembre. Una segona opció era fer-les just després, a mitjans de gener.

El més oportú i independent era que no hi hagués cap directiu de Bartomeu Carles Tusquets President de la gestora del Barça

La data d'abans de Nadal és la que tenia més acceptació –amb permís de la pandèmia– perquè, d'una banda, permetia que el nou president tingués plens poders per participar activament en el mercat de fitxatges d'hivern (tant per comprar com per vendre jugadors) i, de l'altra, perquè és al gener quan s'ha d'abonar gairebé la meitat de la fitxa als futbolistes. En aquest últim punt, i segons les finances de l'entitat, és possible que s'hagués de recórrer a un crèdit per afrontar aquesta despesa. Un punt que, segons la interpretació dels estatuts, podria extralimitar-se de les seves funcions.

Tusquets, que ha presentat els membres de la gestora –ja s'havien conegut dimecres–, ha confirmat que tenia la potestat d'incloure membres de la directiva de Bartomeu però que ho ha declinat "degut a les circumstàncies". "Ens sembla el més oportú i independent per a tothom".

El president de la junta gestora no ha detallat un dels punts més delicats de l'actualitat, la negociació salarial amb els jugadors, i que damunt del paper s'escapa de les seves funcions. Però sí que ha volgut "fer saber" a treballadors i futbolistes "la realitat de la situació econòmica del club".

Trayter demana calma a l'entorn

Abans de parlar Tusquets ho ha fet Trayter, que ha explicat breument les funcions del president de la gestora. El síndic del soci ha demanat "tranquil·litat institucional" i "calma a l'entorn" perquè la gestora pugui fer la seva feina. "En aquest sentit, la victòria del primer equip a Torí ens ha ajudat molt".

Trayter, fill del que va ser president de la comissió gestora del 2003 (quan va dimitir Enric Reyna, que havia assumit la presidència per la dimissió de Joan Gaspart), ha volgut tenir un record per als més de 800 socis i sòcies que han mort per la pandèmia. El síndic ha demanat un minut de silenci a l'inici de la compareixença.