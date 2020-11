Barça-Dinamo: La Champions desvirtuada visita el Camp Nou

El Dinamo de Kíev, rival d’aquesta nit del Barça (21 h, Movistar Liga de Campeones), no només és desconegut per al gran públic, sinó també per al mateix Ronald Koeman. “No conec els jugadors amb qui han vingut”, va admetre ahir amb sinceritat el tècnic blaugrana, alhora que va demanar “respecte” pel conjunt ucraïnès: “És un rival i volem estar bé per guanyar. Hem sumat dues victòries en dos partits a la Lliga de Campions i hem de seguir així”. La desconeixença de Koeman s’explica perquè el Dinamo de Kíev ha viatjat a Barcelona amb només 13 futbolistes del primer equip, el mínim que exigeix la UEFA.

La resta de la llista de convocats, formada per 19 futbolistes citats pel tècnic romanès Mircea Lucescu, la completen sis futbolistes del filial. En total, el conjunt ucraïnès té tretze baixes, nou de les quals per coronavirus i, d’aquestes nou, sis es van saber diumenge després de conèixer els resultats de les últimes proves PCR fetes a l’equip abans de viatjar a Barcelona. A més, el segon entrenador, Emil Karas, i quatre membres del cos tècnic també van donar positiu en els resultats fets públics diumenge pel club.

Aquest fet va condicionar fins ahir a la tarda que se sabés si es podria disputar el partit o hauria de ser ajornat. A causa de l’allau de casos de coronavirus recents al Dinamo de Kíev, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va requerir que els 19 futbolistes del conjunt ucraïnès que han viatjat a Barcelona passessin una nova prova PCR ahir al matí a la capital catalana. A mitja tarda Salut va confirmar que tots havien donat negatiu i, d’aquesta manera, el partit tenia llum verda per jugar-se. Per tal que es pugui disputar l’enfrontament, la UEFA exigeix que estiguin disponibles almenys tretze futbolistes de la llista A d’inscrits a la competició, els justos amb què ha viatjat el Dinamo.

Amb tot, les nombroses baixes al conjunt ucraïnès limitaran molt el nivell d’un rival, a priori, ja molt inferior al Barça. Els ucraïnesos van perdre en la primera jornada contra el Juventus (0-2) i no van poder passar de l’empat amb el Ferencváros (2-2) en la segona. “Esclar que les baixes influiran en el nivell del Dinamo. Malauradament, aquesta és la situació que ens toca viure. El coronavirus ens influeix dia a dia: en la nostra vida, també en la nostra feina... Hem de seguir les normes. Sabem que ells tenen moltes baixes per coronavirus, però en la primera jornada, per exemple, el Xakhtar Donetsk també tenia moltes baixes i va guanyar el Reial Madrid (2-3)”, va valorar Koeman volent alertar el seu equip perquè no caigui en la trampa d’un excés de relaxació.

El tècnic blaugrana, que va parlar en roda de premsa abans de saber si es podria disputar finalment el partit, va expressar el seu desig de jugar. En canvi, el tècnic rival, Mircea Lucescu, hauria preferit ajornar el partit. “Per sort, tots els futbolistes han donat negatiu a les proves PCR i estan bé. Com a entrenador hauria preferit que el partit s’ajornés: per a nosaltres hauria sigut millor jugar més endavant”, va afirmar l’entrenador romanès, que va expressar aquest raonament amb bon humor malgrat l’allau de baixes a la seva plantilla. Sobre el nivell del Barça, Lucescu va destacar les virtuts del rival, però va afirmar que no veu els blaugranes amb el nivell suficient per ser el campió de la Lliga de Campions.

Un porter de 18 anys i debutant

El dos porters del primer equip del Dinamo de Kíev són baixa i, sota pals, debutarà Ruslan Neshcheret, futbolista de 18 anys que es va estrenar amb el primer equip a la lliga ucraïnesa el cap de setmana passat i que ho farà a la Lliga de Campions ni més ni menys que al Camp Nou. Malgrat les nombroses baixes, Lucescu sí que podrà comptar amb alguns dels seus futbolistes més destacats en l’aspecte ofensiu, com són Víktor Tsigankov, Vladyslav Supryaga i Carlos de Pena.

En tot cas, les circumstàncies dibuixen un escenari propici perquè el Barça pugui resoldre el partit per la via ràpida i que jugadors menys habituals puguin tenir minuts i així descarregar les cames dels que han jugat més fins ara. També pot ser un bon dia per recuperar l’encert de cara a porteria, el principal mal dels blaugranes a la Lliga, on només han sumat dos dels últims dotze punts.

Ter Stegen podria tornar a l’onze

Koeman, però, va afirmar que, malgrat encaixar crítiques, també està rebent molts missatges positius. “A mi m’han arribat molts comentaris que la gent està contenta. Evidentment, no per haver sumat dos dels últims dotze punts a la Lliga, però considerem que és perquè no estem encertats de cara al gol quan estem fent ocasions. Estem treballant per millorar, tenim qualitat. Necessitem temps: estem fent canvis a l’equip i estem comptant amb molta gent jove”, va dir el tècnic. El neerlandès recuperarà avui Ter Stegen, que podria ser titular per recuperar sensacions.

Messi, de qui Koeman va dir que no té dificultats per tractar-lo a diferència del que va manifestar Quique Setién en una entrevista recent a El País, podria sumar avui el tercer partit seguit marcant a la Champions.