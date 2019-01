Chumi, Txérixev i la màquina de la porqueria

Haurem d’esperar uns dies, ben bé fins entrada la setmana vinent, per saber si el Barça juga o no els quarts de la Copa. La presumpta alineació indeguda de Chumi a l’anada deixa la classificació en suspens. El Llevant ja ha dit que presentarà recurs. La previsió és que la Federació Espanyola no l’accepti perquè està fora de termini però que després l’equip granota recorri al Tribunal d’Arbitratge Esportiu. Ens esperen uns dies moguts.

Resulta que és una qüestió d’interpretació. El Barça s’escuda en una modificació feta el novembre del 2018 en què s’especifica que els jugadors amb llicències simultànies han de complir la sanció -si és lleu, com era el cas- a la competició en qüestió. Per tant, a Segona B. La Federació, però, diu que aquesta modificació no es pot aplicar en casos com el de Chumi perquè, encara que jugui al B i al primer equip, no es tracta de dues llicències sinó d’una de sola.

Passi el que passi, haurà sigut curiós. I també sospitós. Perquè ve d’un partit que es juga un dijous i la presumpta irregularitat no apareix fins al dijous de la setmana següent. Una reclamació fora de termini, perquè el Llevant tenia 48 hores per fer-la, però que, tot i així, sembla que a Madrid hi ha molt interès perquè s’accepti.

Curiós i sospitós, perquè fonts de la Federació Espanyola asseguraven a la tarda, quan saltava la notícia, que el Barça tenia raó. En canvi, unes hores després canviaven el criteri i des de Las Rozas asseguraven que no, que el Barça no tenia raó i que la interpretació que es feia des dels despatxos del Camp Nou era incorrecta.

I curiós i sospitós perquè de seguida, des de Madrid, es va engegar la màquina de la porqueria i es va comparar el cas amb el que, fa uns anys, va acabar amb la desqualificació del Madrid per alinear Txérixev a la Copa, tot i que són casos que no tenen absolutament res a veure. Però ja se sap allò de: tu difama, que alguna cosa queda. I, de passada, amb sort s’evita una nova xiulada al rei.