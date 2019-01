El Comitè d'Apel·lació també desestima la reclamació del Llevant

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol s'ha reunit fins a altes hores de la nit per avaluar la petició del Llevant sobre la possible alineació indeguda de Juan Brandáriz, Chumi, en l’anada dels vuitens de la Copa al Ciutat de València i finalment ha desestimat la petició del conjunt valencià. Ara, el Llevant té 15 dies per portar les seves reclamacions al TAD.

La reclamació del Llevant al Comitè d'Apel·lació havia arribat després que la jutge única de Competició de la Federació Espanyola, Carmen Pérez, considerés divendres que la primera denúncia del conjunt valencià havia sigut presentada fora del termini reglamentari.