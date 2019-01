La Copa i Europa, a la manera Barça

El Camp Nou va viure la remuntada anunciada per Valverde. Una remuntada que, a més, va anar carregada del simbolisme que ja carrega el marcador de 6-1 en l'imaginari culer , després de la gesta davant del PSG fa dues temporades. El Barça seguirà defensant la seva hegemonia a la Copa del Rei, a la caça del cinquè títol consecutiu, però, sobretot, seguirà defensant una manera de competir en totes i cadascuna de les competicions de la temporada. El tècnic reforçava aquest discurs després de la remuntada, un discurs que allunya l'estil blaugrana del mètode madridista per guanyar títols les últimes temporades.

El mal resultat de l’anada a Sevilla havia començat a obrir un nou paradigma amb el qual l’afició blaugrana gairebé no ha conviscut i que positivitzava l’eliminació. Malgrat que implicava una possibilitat de títol menys, suposaven 180 minuts de descans i un viatge menys entre setmana per descarregar-se el calendari abans de la primera gran eliminatòria europea. Però el marcador va estripar-ho tot i va trencar la fantasia de paral·lelisme amb el mètode competitiu que s’ha construït el Reial Madrid els últims anys i que l’ha ajudat a alçar les últimes tres Champions. Si aquesta havia de ser la conseqüència de llençar la Copa, el barcelonisme l'acceptava. Però no els jugadors.

Potser menysprear la Copa per prioritzar la Champions hagi pogut ser el secret dels blancs, o potser no, però el Barça no va voler que fos, per primera vegada, el seu consol en cas d’eliminació. Fins ara, el mantra blaugrana, animat pels triplets recents amb Guardiola i Luis Enrique, és que el Barça necessita competir bé durant tot l’any per dominar a Europa. La gestió a la Copa de Valverde, amb alineacions plenes de suplents en els partits d'anada, semblava voler dir que el tècnic havia après la lliçó d’un any passat en què les cames van acabar fent fallida als mesos clau. Als despatxos ja no es renegava de com ha prioritzat els títols el Madrid últimament. Al cap i a la fi, els ha funcionat per acumular Champions. Els blancs han estat incapaços de ser fiables a totes les competicions quan han acabat a la Cibeles amb ‘la copa más linda’ que ara vol Messi. El somni del triplet no se li ha fet realitat a Florentino encara.

És un somni que segueix alimentant les fantasies culers i que el Madrid fins i tot ja s’atreveix a verbalitzar. Els blancs, però, encara juguen a Montilivi per defensar davant del Girona el 4-2 de l’anada i complir amb l’objectiu de “lluitar per totes les competicions”. Fa uns dies Santiago Solari assegurava que es prenia aquesta Copa del Rei com una oportunitat per il·lusionar la part de plantilla que no sempre troba minuts i per mantenir a tot el grup endollat. És un discurs ‘made in Barça’ i sorprenent venint des del Santiago Bernabéu, perquè la relació del Madrid amb la Copa fa anys que no és bona. Fa cinc temporades que va guanyar l’última que no s’ha endut el Barça.

Era un deute que tenien els blancs. Els anys 2009 i 2010 van estimbar-se ja als setzens de final, en caure eliminats pel Real Unión, primer, i després per l’Alcorcón. Els èxits del Barça de Guardiola, triplet inclòs, afegien sal a les ferides, i van obligar els blancs a reprioritzar la seva temporada. L’arribada de Mourinho va ajudar a recuperar la competitivitat i en mig dels quatre clàssics en 20 dies, van tornar a guanyar una Copa que se li resistia des del 1993.

Les temporades més recents del Madrid insinuen una conseqüència positiva després de l’eliminació en Copa, un missatge que el Barça mai s’ha fet seu. Tampoc ahir, quan l’equip va demostrar una immensa ambició per seguir dominant el torneig. Ja no només per l'onze de gala amb què va sortir Valverde, si no pel coratge amb què totes les peces van jugar. L'agressivitat en cada pressió, la intensitat en cada desmarcatge, la il·lusió en cada celebració. A can Madrid, la Copa no ha interessat gaire perquè totes les esperances es jugaven a la carta Europa. L’any passat, el Leganés va deixar els blancs fora als quarts i, des de llavors, només va perdre 2 partits en Lliga i el de tornada de Champions amb la Juve, fruit de la relaxació del 0-3 a Torí. No va poder retallar prou punts al Barça en Lliga però ho va salvar amb èxit a Europa.

Dos anys abans, va ser el Celta qui el va enviar cap a casa. La Copa va tornar a fer-li nosa a un Madrid que perdia els dos primers partits del curs al cor del mes de gener, justament quan el trofeu reial entra en acció. Fins al final de temporada, va aconseguir sumar un punt més que el Barça en el mateix parcial, i només va concedir dues derrotes. L’efecte d’estar centrat en només dues competicions el va mantenir focalitzat en Lliga malgrat la pressió d’un Barça que va acabar perdent el títol per les desatencions a la Corunya i Màlaga. L’únic consol culé, llavors, va ser precisament la Copa.