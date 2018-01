Coutinho, lesionat, no podrà jugar amb el Barça fins a final de mes

Coutinho signa aquest dilluns a les 12.30 hores el seu contracte com a nou jugador del Barça, just abans de vestir-se de curt amb la samarreta del Barça per primer cop i d'oferir la seva primera roda de premsa amb el club barceloní.

Abans de tot això, aquest matí el jugador brasiler ha passat la corresponent revisió mèdica, i els metges han detectat que Coutinho presenta una lesió evolutiva al recte anterior de la cuixa dreta. Els doctors han apuntat que el temps de baixa se situa al voltant dels 20 dies.