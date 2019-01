Coutinho, 90 minuts per recuperar la confiança

Dos partits com a titular en quatre dies. Si dijous contra el Llevant Coutinho, autor de l’únic gol blaugrana -de penal al final-, no va jugar un bon partit, l’exjugador del Liverpool va millorar les sensacions contra l’Eibar en un partit en què va ser mimat per Ernesto Valverde. El tècnic no només li va donar la possibilitat de ser titular, sinó que a més a més el va deixar els 90 minuts sobre el terreny de joc. De fet, quan va entrar Dembélé, Coutinho va mirar seriós cap a la banda esperant a veure si el seu dorsal seria l’escollit, però l’home que no va acabar el partit va ser Arthur Melo, que havia jugat un gran primer temps. “Coutinho ha jugat perquè és una setmana de tres partits, no és gens sorprenent que jugui. És un jugador d’una gran qualitat que ens donarà moltes coses. Al primer temps li ha costat, com a tot l’equip, però a la segona ha estat millor”, va explicar Valverde sobre un Coutinho que va modificar la seva posició sobre la gespa a la represa, quan va passar a jugar al mig del camp, a prop de Rakitic i Busquets, on va tenir més presència, tot i allunyar-se de l’àrea. A la primera part, l’exjugador del Liverpool havia participat en la jugada del primer gol blaugrana, quan va connectar amb Luis Suárez just a temps per permetre a l’uruguaià marcar el primer gol del partit. En total, va fer una assistència, va xutar un cop i va fer 56 passades, amb un 85,6% d’efectivitat. De mica en mica Coutinho recupera el somriure.