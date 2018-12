Dembélé s'adorm i arriba dues hores tard a l'entrenament del Barça

Després de superar l'Espanyol (0-4) ahir dissabte, el Barça ha tornat aquest diumenge als entrenaments per preparar el partit de Champions de dimarts contra el Tottenham. Ha sigut una sessió de recuperació per als jugadors que van disputar minuts a l'RCDE Stadium. Arthur Merlo, que es continua recuperant d'una sobrecàrrega als adductors, ha participat en l'entrenament amb la resta de companys. Iñali Peña i Juan Miranda, del filial, també s'han exercitat a les ordres d'Ernesto Valverde.

Però el protagonista de l'entrenament ha tornat a ser Ousmane Dembélé. El francès, segons han informat 'Mundo Deportivo' i RAC1, s'hi ha presentat dues hores tard. La sessió estava prevista per a les 11 i el davanter hi ha arribat cap a les 13, dient que s'havia adormit. Dembélé, doncs, ha hagut d'exercitar-se sol. No és el primer cop que el francès no es presenta a l'hora a un entrenament. No fa ni un mes, al principi de novembre, el club va estar "buscant" el jugador perquè no es va presentar a l'entrenament. El club va emetre un comunicat dient que el francès tenia problemes gàstrics i que per això no hi havia anat. L'endemà, a més, es va exercitar al marge del grup. Anteriorment ja havia arribat tard a la convocatòria al Camp Nou abans del partit Barça-Inter.