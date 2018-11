Malestar al Barça amb Dembélé

La conducta d'Ousmane Dembélé, el segon fitxatge més car de la història del Barça, preocupa al club. Aquest dijous l'extrem francès no va acudir a l'entrenament, segons ha transcendit per una gastroenteritis, però el més curiós del cas és que Dembélé va estar una hora i mitja desaparegut quan en teoria havia d'estar e l'entrenament i abans que es conegués el motiu de la seva absència. Al final, se'l va poder localitzar pe telèfon i l'argument final que ha transcendit per explicar la seva baixa és que va patir una gastroenteritis, malgrat que el Barça no va fer cap comunicació oficial explicant la seva absència a l'entrenament.

Aquest divendres, el futbolista sí que ha acudit a exercitar-se a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, però ha fet treball específic al marge del grup. Amb l'episodi d'aquest dijous, el futbolista francès segueix donant motius al Barça per empipar-se. Fa un parell de setmanes, Dembélé va arribar tard a la convocatòria al Camp Nou del partit abans del Barça-Inter. Malgrat que Ernesto Valverde va voler treure ferro d'aquest episodi en roda de premsa, actituds com aquestes del jove futbolista francès causen malestar al club i al vestidor.