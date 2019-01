Desestimada la demanda contra Messi pel contracte que va regularitzar l'estada a Espanya del seu pare

La demanda interposada contra Leo Messi per incompliment del contracte que va permetre que el seu pare, Jorge Messi, regularitzés la seva estada a Espanya el 2004 ha estat desestimada, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

A Messi se li reclamava que complís un suposat pagament acordat en aquell moment si ell acabava convertit en futbolista de la plantilla professional del Barça. El demandant entenia que era la contraprestació al contracte de treball expedit per una empresa constructora que va permetre la residència del pare del jugador a Espanya, però el jutge ho ha desestimat i fins i tot obliga l'empresa a pagar les despeses del procés.

El pagament exigit era el d'un 2% dels ingressos de Leo Messi corresponents a les temporades 2009-10, 2010-11, 2011-12 i 2012-13. En la campanya posterior i en totes les que la segueixen fins a la 2019-20, aquesta contraprestació pujava a un 3%, tot i que la part que requeria aquests diners només tenia com a prova un testimoni que assegurava haver sentit una conversa sobre la qüestió en un bar.

La decisió del jugador d'absentar-se del judici no s'ha considerat com un reconeixement dels fets, ja que era menor quan es va signar aquell suposat contracte i tampoc va intervenir en les negociacions, segons les declaracions de les diferents parts. El jutge, davant la falta de proves de l'existència de l'acord de contraprestació per aquell contracte de treball del pare de Messi, absol l'argentí "de totes les pretensions contra ell formulades" i imposa a la part demandant pagar les despeses processals.

La sentència es pot recórrer davant l'Audiència de Girona en el termini de vint dies amb una exposició de les al·legacions en què es basa la impugnació.