Dest arribarà ara, però el pagarà la propera junta

En l’any dels traspassos simbòlics, dels equilibris amb la massa salarial, de filar més prim que mai amb les amortitzacions dels jugadors i d’explotar al màxim les complicitats amb determinats clubs i representants en busca d’acords tan profitosos en l’apartat esportiu com sostenibles en el financer, el Barça està a les portes de tancar una operació que, com a mínim, es podria titllar d’original. Els temps de pandèmia no deixen d’oferir sorpreses i solucions insòlites.

Després de vendre Ivan Rakitic, Luis Suárez i Arturo Vidal a canvi de poc més que un considerable estalvi en sous, el club blaugrana pretén ara reclutar Sergiño Dest amb una fórmula de pagament que li permetrà ajornar bona part de la despesa fins a l’estiu que ve. Nélson Semedo va sortir fa uns dies de camí al Wolverhampton a canvi de 35 milions més cinc en variables, una quantitat que en gran mesura anirà directa a la partida de traspassos del tancament 20/21, l’últim del qual serà responsable l’actual directiva (sempre que no perdi la moció de censura i hagi de plegar abans d’hora). No obstant això, l’arribada del substitut del lateral portuguès no repercutirà de ple en els comptes de l’entitat fins a l’exercici 21/22. És a dir, si avancen les converses amb l’Ajax en la direcció que desitgen els despatxos blaugranes, Dest aterrarà en les pròximes hores a Catalunya per posar-se a les ordres de Ronald Koeman, però ja serà la pròxima junta, la que guanyi les eleccions, l’encarregada d’abonar la totalitat del seu fitxatge, un cop el jove futbolista hagi disputat la seva primera temporada al Camp Nou.

“L’Ajax està disposat a ajornar el pagament, així que esperem tancar l’operació entre avui i demà”, deien a l’ARA fonts de la negociació tot just ahir a la tarda, de la mateixa manera que no precisaven, sobre un total de 25 milions, quina part de la quantitat a abonar seria fixa i quina variable. Ara bé, el que ja sembla clar, tal com va avançar Catalunya Ràdio, és que el primer ingrés, el que es farà en els pròxims dies, serà més aviat simbòlic, una espècie de paga i senyal que no hauria sigut possible si entre el Barça i l’Ajax no hi hagués unes excel·lents relacions. Els negocis de fa un temps per vestir Frenkie de Jong de blaugrana van deixar un molt bon gust de boca en les dues parts.

Encarrilar el fitxatge del jove Dest mitjançant aquesta fórmula d’estalvi a curt termini dona més marge financer al Barça per afrontar altres necessitats. Perquè Koeman, a banda d’un lateral dret, també ha demanat un central que completi la línia (i acabi d’empènyer Umtiti i Todibo a trobar equip) i un davanter que ompli el forat de Suárez i la desitjada sortida de Braithwaite. Per al primer objectiu l’opció pràcticament única és Eric García, per qui el Manchester City no negocia per sota dels 20 milions. I per al segon, donat que abaixar les pretensions de l’Inter de Milà per Lautaro Martínez és molt difícil, fa setmanes que sona Memphis Depay, de l’Olympique de Lió. D’aquesta setmana no passarà que se solucionin aquests culebrons: el mercat tanca dilluns de la setmana que ve.

El Porto es fixa en Riqui Puig

L’activitat serà interessant en el capítol d’entrades, però també en el de sortides. Més enllà dels casos ja citats d’Umtiti, Todibo i Braithwaite, el Barça té igualment pendent gestionar què passarà amb Rafinha, Júnior, Aleñá o Riqui Puig. El primer segueix sense ofertes, el segon les podria rebre sobre la botzina per treure un traspàs que compensaria la despesa de fa un any (menys l’amortització), i els dos del planter veuen com hi ha equips que els proposen anar-hi cedits. Segons el diari Record, un dels interessats en Puig és el Porto, però de moment el vallesà es manté ferm en la idea de quedar-se al Barça.