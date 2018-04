Valverde: "Messi està millor físicament que contra el Sevilla; ja veurem què passa amb el Roma"

El tècnic del FC Barcelona, Ernesto Valverde, no ha assegurat la titularitat de Leo Messi davant el Roma aquest dimecres. "Està millor que contra el Sevilla, però veurem que passa davant el Roma", ha dit Txingurri quan li han preguntat per si l'argentí estava recuperat del tot de les molèsties que li van impedir jugar amb l'Argentina i que van fer que sortís des de la banqueta en l'últim partit del Barça, contra el Sevilla.

Sergio Busquets rep l'alta mèdica i entra en la convocatòria per rebre aquest dimecres el Roma. Les baixes són Phillippe Coutinho, que no put jugar la Champions amb el Barça; Yerry Mina, descartat; i Lucas Digne, lesionat.

Pel que fa al rival d'aquest dimecres a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, Valverde ha dit que li fan por "moltes coses" del Roma i n'ha destacat les virtuts: "Juga bé a l'atac. És solidari en defensa. Ens donarà moltes dificultats per passar aquesta eliminatòria. Estem 50-50 abans de començar, però tenim molta il·lusió per passar". El tècnic basc també ha destacat del conjunt italià que la seva "estructura" i el seu "joc de possessió, així com el fet de ser un rival que sap "aprofitar l'estratègia" i posar-te en dificultats amb una "pressió alta" i amb uns "laterals molt ofensius".

Per aquests motius, Valverde dubta que l'eliminatòria pugui quedar resolta a l'anada: "Dubto que a aquestes altures, en uns quarts de final, es pugui resoldre res aviat, però per a nosaltres seria interessant no rebre gols i guanyar. Som conscients que no n'hi ha prou si fem un bon partit a l'anada, sinó en els dos de l'eliminatòria". El preparador basc també ha dit que tenen molt respecte per a l'equip italià i ha defugit l'etiqueta de favorits: "No té valor. Només per a les cases d'apostes. El favoritisme pot canviar en funció de com vagi la primera jugada del partit. Respectem molt el Roma, no fem cas de favoritismes, això no et fa guanyar partits".

Suárez encara no s'ha estrenat a la Champions

Pel que fa als noms propis, Valverde, com en el cas de Messi, no ha assegurat la presència de Busquets en l'equip titular: "Ahir va completar una part important de l'entrenament. Veurem aquest dimarts i tant de bo puguem comptar-hi". Del català i de l'argentí, Valverde ha afegit: "Són jugadors tan determinants al seu lloc que quan no hi són els trobes a faltar. Són fonamentals per a nosaltres". Preguntat per la mala ratxa golejadora de Luis Suárez a Europa, en què encara no s'ha estrenat aquesta temporada, el Txingurri ha dit: "És casualitat que encara no hagi marcat, de la mateixa manera que durant la temporada va tenir algunes dinàmiques en què no marcava. A la Lliga de Campions passarà el mateix. Sempre busca el gol i hi té una bona relació".

Preguntat per les declaracions recents d'Umtiti, en què el francès no ha assegurat la seva continuitat al Barça, Valverde s'ha limitat a dir: "Només he seguit les declaracions per sobre, Umtiti està molt content aquí i nosaltres amb ell. Esperem que les negociacions arribin a bon port". Preguntat per la continuïtat també d'Iniesta, l'entrenador basc ha afirmat:"No he pensat encara en cap estratègia perquè és quedi, perquè potser no caldrà pensar-ne cap. Nosaltres estem sempre oberts a comptar amb ell".

Per acabar, Ernesto Valverde també ha parlat de l'afició del Camp Nou: "Espero que respongui igual que davant el Chelsea: amb una gran entrada. La gent sap que estem en un moment decisiu i ens donarà suport". El tècnic basc també ha parlat de l'últim partit dels blaugranes a la Lliga, l'empat 'in extremis' contra el Sevilla en què no va quedar satisfet de com van defensar: "És un partit que serveix com a referència de coses que cal millorar, però aconseguir empatar i com ho vam fer, són partits que et donen molt esperit d'equip i de grup".