Gerard Piqué: “Que s’hagin gastat diners en criticar-nos és una barbaritat”

Gerard Piqué en estat pur en una entrevista a La Vanguardia. El central català no havia fet declaracions des del 2 a 8 i va passar revista a la densa actualitat del Barça just un dia abans del clàssic contra el Reial Madrid, un partit que va quedar en segon pla per la quantitat de temes a tractar després d’un estiu molt mogut. Un dels més recents, la rebaixa salarial pels problemes econòmics de l’entitat, que Piqué va resoldre en poques paraules: “El Barça m’ho ha donat tot i ara em poso a la seva disposició”. El que no va comprar el barceloní són els mètodes de la junta per forçar el vestidor a reduir-se el sou: posar els futbolistes a la mateixa taula que els treballadors no esportius, entre els quals encara hi ha Jaume Masferrer, assessor del president Bartomeu implicat en el cas Barçagate. “És una barbaritat que per criticar-nos [als jugadors] el club s’hagi gastat uns diners que ara ens està demanant”, va comentar sobre aquest assumpte polèmic.

Assistència simbòlica

Piqué també va criticar la directiva per la gestió del burofax de Messi i va admetre que es va comunicar amb l’argentí per evitar que marxés, adduint el canvi de president i de responsables esportius que hi haurà els propers mesos. Tot i això, el central va definir com a “cordial” la seva relació amb Bartomeu. De fet, el tercer capità i el mandatari han pactat que finalment un representant dels futbolistes s’assegui a la taula de negociació salarial. Una presència, però, que serà més simbòlica que una altra cosa, ja que els acords amb els futbolistes es tractaran per separat.