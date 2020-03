Innovació contra les faltes de Messi

Treure un jugador de la tanca i estirar-lo a terra (Mandi amb el Betis o Brozovic en un partit de Champions contra l'Inter). O posar-lo ajupit en la zona central de la barrera (com va fer el PSV amb Hirving Lozano o Marcelo en un Argentina-Brasil). O donar a algú la responsabilitat de recular per protegir millor la línia de gol (Víctor Sánchez amb l'Espanyol). Cap estratègia ha semblat prou convincent contra els llançaments de falta de Leo Messi.

L'últim intent -i invent, amb permís del Club América, el Cadis i altres equips que havien plantejat fórmules semblants davant llançadors poderosos a la lliga mexicana– el va protagonitzar dissabte la Reial Societat, que va desplegar una estratègia mai vista al Camp Nou. L'argentí tenia la pilota col·locada prop del semicercle de l'àrea, lleugerament escorada a l'esquerra. La distància fins a porteria era d'uns 21-22 metres. La Reial va situar només tres jugadors a la tanca i dos els va enviar damunt la línia de gol, just al costat dels dos pals. El porter esperava el seu moment d'intervenir en una posició centrada. Per davant seu, l'equip donostiarra va desplegar una teranyina amb els altres cinc jugadors: quatre van formar una mena d'esglaó de protecció (dos per davant del pal i dos més centrats, fora de l'àrea petita) i un últim va situar-se prop del punt de penal, més obert. L'escena va agafar tant per sorpresa Messi que el seu llançament va ser inefectiu. Va acabar xutant a mitja alçada i amb poca potència. La va treure amb el cap Mikel Merino sense gaire agonia.

No perdre visibilitat

"Despistes el llançador, que es troba amb una dificultat nova que no sap com resoldre", exposa Eli Capa, exportera de l'Athletic i de la selecció espanyola. Capa, molt favorable a les innovacions en aquesta mena d'accions, creu que una disposició de la tanca com la que va fer la Reial dissabte "treu visibilitat [al porter] però també li treu responsabilitat", afegeix. Per a ella, el més important per a qui és a la porteria ha de ser "veure la sortida de la pilota", a més de tenir present amb quina cama xuta preferentment el jugador o jugadora. Remiro amb prou feines veia Messi.

Hi coincideix l'exporter Esteban Andrés, que també considera prioritari veure bé el moment de colpeig del xutador. "Jo de vegades posava la tanca expressament desplaçada, perquè quedés com si poséssim barrera, però jo pogués veure bé la pilota". Si no, la situació acaba reduint el marge d'intervenció del porter.



En el cas de la Reial, va ser el mateix porter qui va decidir-se a dur a terme el que havien preparat. Amb un "és ara" va organitzar els seus companys perquè es disposessin com havien entrenat. "S'ha d'estudiar tot i sabem què és capaç de fer Messi. Ho havíem assajat durant la setmana i, per sort, va sortir bé", va admetre Imanol Alguacil després a la sala de premsa. L'artífex de l'invent apunta a Luis Llopis, tècnic de porters txuri-urdin. Llopis va tornar a la Reial fa dos anys, després d'un pas pel Reial Madrid, on va catapultar Keylor Navas com un dels millors porters del moment. També havia seguit la trajectòria de Caparrós a l'Athletic, el Mallorca i el Granada, però una trucada del director esportiu guipuscoà, Roberto Olabe, el va convèncer per tornar. Per als amants de la porteria, Llopis és un dels "mestres" en l'art de fer "bruixeria" sota pals i un tècnic avançat en la inclusió del porter en el joc col·lectiu. De moment, la seva última invenció ha servit per frenar Messi.