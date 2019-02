Jean-Clair Todibo arriba al Barça per un milió d'euros més dos en variables

"Estic molt content de ser aquí". Aquestes han sigut les primeres paraules, i en català, de Jean-Clair Todibo a Barcelona. Se l'esperava a partir de l'1 de juliol, però veient que el Tolosa FC, l'equip d'on prové, l'havia castigat entrenant-se amb els juvenils per haver fitxat pel Barça a cost zero, el club blaugrana va accelerar els esdeveniments perquè el jugador francès avancés la incorporació a la primera plantilla del Barça a aquest mercat d'hivern. Així evita que arribés a l'estiu sense haver jugat cap partit des de l'any passat.

Després de fer la pertinent revisió mèdica i els protocol·laris tocs de pilota a la gespa del Camp Nou, on ha compartit rondo amb jugadors de les categories inferiors i ha petonejat l'escut, Todibo ha fet la seva primera roda de premsa com a jugador del Barça.

Acompanyat per Jordi Mestre i Éric Abidal, Todibo ha explicat que està complint un somni i que ve amb la intenció d'"aprendre i millorar". Respecte a la posició, ha comentat que se sent a gust tant de central com de pivot defensiu, però que, independentment de la posició, ho donarà tot pel Barça.

Abidal ha explicat el fitxatge fent referència a la situació que estava vivint el jugador amb el seu club anterior: "Hem de protegir els nostres jugadors i ell no esava en les millors condicions a Tolosa. Volem que comenci a conèixer el club i es vagi integrant de mica en mica". Abidal també ha aprofitat l'ocasió per deixar clar que "té fitxa del primer equip" i només pensen "en ajudar-lo al màxim en la seva adaptació". "No el podíem deixar a Tolosa sis mesos sense jugar", ha afegit. El jugador, per la seva banda, ha declarat: "Quan ets futbolista el que vols és jugar i a Tolosa he viscut uns dies complicats". Després ha afegit que no ve per ser titular, "sinó per aprendre dels més grans".

Jordi Mestre ha fet públics els números del traspàs, que finalment es tanca amb "un milió d'euros fix més dos en variables en funció del seu rendiment". Respecte a la seva inexperiència en el món professional, el secretari tècnic ha comentat: "És veritat que no té gaire experiència, però la nostra tasca consisteix en detectar els talents, i això és el que fem amb el seu fitxatge. A vegades només fa falta veure algú en uns quants partits per adonar-te del potencial que té".

Es dona la circumstància que tres dels sis centrals de la primera plantilla blaugrana són francesos. Todibo ha comentat que això el pot ajudar i ha fet referència a Umtiti, del qual ha dit que és un exemple per a ell: "És un dels millors en la seva posició. Segurament m'ajudarà a integrar-me al camp".

El jove central francès, de 19 anys, portarà el dorsal número 6, que ha deixat lliure Denis Suárez, cedit aquest mateix dijous a l'Arsenal. "Conec la importància del dorsal i espero estar a l'altura", ha explicat. Sobre les especulacions de l'interès del Barça per un altre central, l'holandès De Ligt, Éric Abidal no n'ha volgut parlar, però tampoc hi ha tancat la porta.