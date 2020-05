Jordi Cardoner: "El Barça té un compromís i unes responsabilitats amb la societat"

Jordi Cardoner, vicepresident primer del Barça i de la Fundació Barça, ha valorat en una videoconferència organitzada per la Universitat de Harvard la iniciativa impulsada pel club de cedir els title rights del Camp Nou, corresponents a la temporada 2020/21, a la Fundació Barça, i destinar-los íntegrament a la investigació i a la lluita contra els efectes del covid-19. “Som conscients que el Barça té un compromís i unes responsabilitats amb la societat que formen part de la seva identitat com a Més que un club i considerem que és fonamental que en aquests moments de crisi humanitària els actius del club s'utilitzin per combatre aquesta extraordinària situació que estem vivint. També és una manera de contribuir a la societat i ens sentim molt orgullosos d’haver impulsat aquesta iniciativa”, va explicar.

La sessió ha sigut moderada per Stephen Ortega, cap de Global Sports Initiative de Harvard, i també hi han intervingut el jugador de la NBA i assessor estratègic i ambaixador global als Estats Units del Barça, Pau Gasol; l’ex secretari general d’Amnistia Internacional Salil Shetty, i el jugador de futbol americà, cofundador de l’organització Players Coalition, Malcolm Jenkins. “Des del club s’ha fet una bona feina amb als seus partners en la lluita contra el coronavirus, mitjançant donacions de material i equipament. Amb la col·laboració de Taping Life Insurance, Beko, Nike, Tencent Foundation o amb Mission Hills, hem pogut donar 328.000 mascaretes d’ús civil i mèdic, 15.000 equips de protecció individual (EPI) i 9.500 ulleres”, ha opinat Cardoner.



“És un problema global, no som els únics afectats. El nostre millor actiu i el més fort és la gent que ens segueix arreu del món, hi ha 350.000 milions de persones que ens donen suport i un exemple d’això és que el Barça ha estat líder a les xarxes socials durant la crisi del covid-19. Durant aquest període de crisi, el club ha generat 178 milions d'interaccions, per davant de tots els seus competidors”, ha recordat Cardoner.

Pau Gasol ha beneït la iniciativa. “L’esport és un dels principals pilars que té la societat per liderar aquest tipus d’iniciatives. Un exemple d’això el tenim en el Barça, amb la iniciativa de cessió dels title rights per fer front al covid-19. I això es pot aplicar a qualsevol club, esport..., hem de ser conscients que som un model a seguir per a tota la societat i en un moment de necessitat com aquest ho hem d’aprofitar per enviar el missatge correcte a tot el món i als nens. Són temps d’incertesa i és una oportunitat que no podem desaprofitar, hem d’estar units”, ha recordat el jugador.