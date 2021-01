Koeman: "Necessitem més competència en algunes posicions"

El Barça afronta aquest diumenge el setè partit consecutiu fora de casa contra l'Elx (16.15 h, Movistar LaLiga). L'atapeït calendari del gener, la falta d'efectius per les lesions i les errades en els xuts des dels onze metres són les principals preocupacions de Ronald Koeman. En la roda de premsa prèvia al partit a l'Estadi Martínez Valero, el tècnic ha tornat a reiterar la necessitat que arribin reforços per completar la plantilla. "Ens falta gent però tot depèn de la situació econòmica del club. En aquest sentit jo no decideixo. Si volem més, cal que millorem coses", ha valorat Koeman. L'holandès ha admès que en la reunió amb la comissió gestora i els tres candidats a la presidència van parlar de la possibilitat d'incorporar algun jugador aquest mercat d'hivern, però no és gens clar que la situació econòmica del club ho permeti.

Els dos penals errats en els setzens de la Copa del Rei han tornat a crear dubtes sobre la fiabilitat dels jugadors, ja que "això no pot ser", ha afirmat el tècnic. "Hem xutat 12 penals aquesta temporada, comptant la tanda de penals de la Supercopa. N’hem fallat set de dotze i això és massa. Sabem que el número 1 de la plantilla llançant penals és Leo Messi però si no hi és cal que els altres ho facin. Els últims dies hem tirat penals als entrenaments, ja que és una feina que es pot millorar", ha valorat el tècnic.

"Hem tingut partits que hem deixat entrar un suplent i l’equip ha millorat. Entenc que per a un jugador que no ha tingut gaires minuts tenir una oportunitat el motiva per reivindicar-se", ha valorat Koeman sobre el paper que tenen els jugadors menys habituals de la plantilla.

"Ser jugador del Barça demana exigència. Si faig crítiques les faig des del respecte. No vull fer mal a ningú sinó ajudar els meus jugadors. Si jugant contra el Cornellà anem 0-0 quan acaba el partit, jo ho analitzo i dic el que penso. No puc dir que vam fer un molt bon partit. No soc així", confessa. Tot i això, ha volgut defensar la seva plantilla afirmant que "l'actitud de l'equip l’altre dia va ser de 10 contra el Cornellà".