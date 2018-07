La jutge Carmen Lamela obre judici oral contra Sandro Rosell i li imposa una fiança de 78,6 milions d'euros

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha acordat obrir judici oral contra l'expresident del Barça Sandro Rosell, la seva dona i quatre persones més per delicte continuat de blanqueig de capitals i delicte d'organització criminal per haver comès un delicte greu en el marc de l'anomenada operació Rimet.

Lamela ha imposat a Rosell una fiança de 78,6 milions d'euros per assegurar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la futura sentència. Pel que fa a la resta de persones investigades en el cas, la fiança de Joan Besolí és de 73,3 milions, la de Pedro Andrés Ramos i Marta Pineda (la dona de Rosell) és de 66,6 milions, i de 53,3 milions per a Shahe Ohannessian i José Colomer. La jutge de l'Audiència Nacional els dona un termini de 24 hores per dipositar aquestes quantitats i en el cas de no fer-ho procedirà a l'embargament dels seus béns per cobrir les fiances.

La jutge acorda mantenir la situació personal dels investigats ja que no han variat les circumstàncies que van motivar la seva situació actual.