Només 20 minuts per justificar la continuïtat

"Com queda de tocat?". Julen Lopetegui calla. És la segona pregunta de la roda de premsa després de perdre 5-1 al Camp Nou. La primera va ser extremadament còmoda. Va servir per trencar el gel, fer una petita avaluació, molt personal, sense entrar en el debat principal. "Jo? Jo estic trist, com ho està el vestidor, però tinc forces. Tot és reversible, per les distàncies i el temps que queda. I per la confiança del grup". L'entrenador del Reial Madrid va posar sobre la taula positivisme, la unitat i el recolzament de la seva plantilla per justificar la seva continuïtat.

Arguments d'última hora per evitar un acomiadament ja inevitable. Antonio Conte serà el proper entrenador del Reial Madrid. Fonts properes a l'equip del Santiago Bernabéu explicaven abans del partit a l'ARA que una derrota al Barcelona provocaria el canvi de peces. Els focus se centren en Lopetegui, ja en l'etapa post clàssic, la que ja no té xarxa de seguretat. La cita al Camp Nou mantenia automàticament l'exfutbolista a la banqueta blanca. Ni la relliscada contra el Llevant, ni la mala imatge a l'última jornada de la Lliga de Campions estaven per sobre del duel contra l'etern rival.

En el gran dia, el Madrid no va poder camuflar les seves moltes mancances. L'equip no va aparèixer durant tot el primer temps. La superioritat del Barça va ser evident, amb i sense pilota, a totes les línies del camp. Els dubtes estaven al camp visitant i la possessió a la banda barcelonina. "Ells han estat millors, però no han tingut grans ocasions, no han fet gaire més", insistia l'entrenador. El descans va reescriure per moments el futur de l'entrenador. L'entrada de Lucas Vázquez per Varanne va oxigenar el col·lectiu.

540x306 Julen Lopetegui durant el clàssic del Camp Nou / EFE Julen Lopetegui durant el clàssic del Camp Nou / EFE

La pressió i la verticalitat van créixer. Una millora general, un gol de Marcelo i una pilota al pal de Luka Modric. Lopetegui respirava. La reacció va durar 20 minuts. El Barça estava arraconat, però va gestionar bé els problemes. El seu tercer gol va rematar l'enfrontament. Ja no hi va haver rivalitat, ni oponent, ni l'essència d'igualtat dels clàssics. Els blancs van jugar 20 minuts. Si van despenjar-se del partit no va ser per la manca de punteria. La falta de gol és circumstancial. El talent de Bale, Benzema, Asensio o Mariano assegura les ocasions i la pólvora.

La crisi és molt més profunda. La bandera de l'estil Lopetegui, feina sense pilota i ordre tàctic, va ser efímera. "No és el moment per parlar de la situació de l'entrenador. El partit ha acabat ara, amb un resultat molt dur. És una mala nit per a tots nosaltres", va assegurar Emilio Butragueño, driblant els mitjans com ho feia dècades enrere vestit de curt. Sense ser-ne conscient (o sí), el seu no-missatge trencava amb la "naturalitat" que defensava en el post partit europeu d'aquesta setmana. Xoc de contrastos reveladors. Que hi hagi un pla B a la recambra sembla secundari. El Madrid demana a crits un canvi. Els basc va poder viure aquest cap de setmana el seu últim partit a la casa blanca. "Lopetegui seleción, Lopetegui selección", va cantar el Camp Nou.