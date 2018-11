Malcom: "Vull aprendre català quan tingui el castellà dominat"

En una entrevista als mitjans del Barça, el brasiler Malcom, fitxat aquest estiu del Girondins de Bordeus a canvi de 41 milions (més un altre en variables), s'ha sincerat en una entrevista als mitjans del club. Malcom, sense perdre el somriure, té clar que ser al Barça per ell és "inoblidable" i que treballarà "al màxim" per estar tant de temps com pugui al club. El brasiler repassa aspectes de la seva arribada, com el seu debut a la Lliga de Campions, on es va estrenar amb un davant de l'Inter de Milà al Giusseppe Meazza en l'empat (1-1).

Respecte la seva adaptació al vestidor blaugrana, Malcom ha explicat que s'està "adaptant" i que està "aprenent a parlar castellà". " Tinc classe de castellà tres vegades per setmana i el practico amb els companys de l'equip. També vull aprendre català una vegada domini el castellà”, ha explicat l'extrem blaugrana. "Som una família i tothom vol el millor per a l’altre. Fem molta broma en el vestidor i en el grup de whatsapp que tenim. Sempre parlo més amb els jugadors brasilers, però em porto bé amb tothom", ha afegit.

Pel que fa al seu debut amb gol a la Champions, Malcom ha explicat que "sempre quedarà gravat" en la seva memòria i que després del partit va parlar amb la seva mare: "Estava plorant perquè sempre li havia dit des de petit que era el meu somni jugar en Champions amb el Barça". El brasiler també ha afegit que per a ell i per la seva família debutar i marcar un gol a la Lliga de Campions va ser "un somni fet realitat".

Malcom també ha explicat que la relació amb el tècnic, Ernesto Valverde, és "molt bona". " Em va dir que em necessitava per estar amb el grup i per sumar", ha afegit.