Malcom reclama un lloc al millor escenari

A Milà, una ciutat que sempre vol estar a la moda, t’hi pots trobar una cabina amb un discjòquei a tocar de la gespa d’un estadi de futbol. Sempre hi trobes sorpreses, a Milà. Com una sorpresa va ser que el gol blaugrana fos obra de Malcom, el brasiler que en l’últim partit, contra el Rayo Vallecano, ni va ser convocat, en una estirada d’orelles de Valverde al jugador pel seu partit tan fluix, tan trist, al camp de la Cultural Lleonesa. Però Malcom, en menys de dos minuts sobre el terreny de joc, va marcar el gol blaugrana i va anar a una cantonada, com si busqués un lloc amb intimitat, per celebrar el gol sol, tapant-se el rostre amb les mans. Malcom, però, estava celebrant el gol just davant la cabina on es controla la megafonia i la música de l’estadi Giuseppe Meazza, cabina on el discjòquei de l’Inter el mirava enfadat.

Malcom, des que va arribar al Barça, s’havia convertit en una ombra, en una nota a peu de pàgina. Pocs minuts, moltes convocatòries mirant els partits des de la banqueta o des de la graderia i la sensació que no trobava el seu lloc. Però al futbol, un joc de vegades injust, un sol xut ho pot canviar tot. “S’ha de celebrar aquesta nit. Cada dia m’entreno durament per nits com la d’avui. El meu somni acaba de començar aquí a Barcelona. Treballaré per fer història en aquest equip”, va dir Malcom, emocionat, sortint de l’estadi on potser havia començat a canviar el seu destí. Si abans del duel ningú pensava en ell, al sortir-ne s’havia reconvertit.

El brasiler, que va dedicar el gol a la seva família, va saber entendre què calia fer un cop va entrar al terreny de joc, demostrant tenir atreviment i talent, com ja havia fet a la lliga francesa. Un jugador amb talent que va aprofitar els espais que va cedir l’Inter, després d’un primer temps en què els italians no van voler atacar. Però, quan el partit es va obrir, Valverde es va intentar protegir amb Arturo Vidal, però no va renunciar a fer mal i va fer entrar Malcom per un Dembélé erràtic que no havia aconseguit foradar la defensa interista. I en la primera acció, una cursa amb espais en què va trobar un forat entre dos jugadors locals, Malcom va fer el seu primer gol blaugrana. “Estem molt contents per Malcom, no està tenint els minuts que mereix. Als entrenaments el veiem treballar molt fort. És un noi genial”, deia Sergio Busquets.

També Valverde va tenir paraules per a un jugador que fins ara no entrava gaire en els seus plans. “Malcom és un jugador que es relaciona bé amb el gol. No ha tingut gaires minuts, però avui ens ha donat aquest gol que ens donava avantatge i al final la classificació. És un jugador jove, que treballa molt cada dia, i del qual esperem molt”. Al Giuseppe Meazza el Barça s’hi va deixar dos punts, però va sumar un jugador a la causa.