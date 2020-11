Marc-André ter Stegen: "Barcelona s’ha convertit en casa meva"

Després de mesos de negociacions, el Barça i Ter Stegen van arribar fa uns dies a l’acord a què totes dues parts volien arribar. En tot moment la intenció de l’alemany ha sigut vestir els colors blau i grana durant molts anys, i ho demostra amb un vídeo fet pel mateix porter a les xarxes socials. “Barcelona s’ha convertit en casa meva i la de la meva família i som molt feliços tant dins com fora del camp. Teníem molt clar quin era el camí a prendre”, hi confessa el de Mönchengladbach.

This is our home, for my family and I.

Proud of the past, motivated for the present and looking forward for the future. Més que un club. 🔵🔴 @FCBarcelona pic.twitter.com/OlhHIG66cj — Marc ter Stegen (@mterstegen1) November 11, 2020

El Camp Nou serà la casa de Marc André ter Stegen fins al 2025. Qui vulgui endur-se el porter blaugrana haurà de desemborsar 500 milions d’euros corresponents a la seva nova clàusula de rescissió. L’internacional amb Alemanya va aterrar a Can Barça el 2014, i si compleix el nou contracte haurà completat un cicle d’onze anys a la capital catalana. Fins ara han sigut 6 temporades amb un rendiment incontestable que l’han portat a conquerir fins a 13 títols com a culer, i tenint en tots ells una influència molt gran. Juntament amb Leo Messi, s’ha convertit en l’home més transcendental de l’equip, la qual cosa diu molt de la deterioració de l’entitat esportivament. I deixa clar que no és casualitat que l'argentí i l'alemany siguin els que més cobren per temporada.

Aquesta campanya Ter Stegen tan sols ha pogut completar dos partits a causa de la lesió al genoll que l’ha tingut apartat dels terrenys de joc 78 dies: el de Champions davant del Dinamo de Kíev, amb una actuació triomfal en què va salvar els tres punts per als barcelonistes el dia del seu retorn, i en Lliga davant del Betis. Respecte al nou projecte de Ronald Koeman, apel·la a la paciència per acabar guanyant títols. “La gent sap que les coses no són fàcils quan es fan molts canvis. S’ha de tenir paciència amb l’equip, esperar que tothom trobi el seu lloc. Esperem lluitar per tots els títols, és l’objectiu de cada any”, assegura el porter.