Marc Duch: "És la moció de censura amb més participació de la història"

La plataforma Més que una moció, promotora de la moció de censura contra la junta directiva del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha anunciat aquest matí que han aconseguit un total de 12.700 signatures de socis a falta de 48 hores per al termini oficial de recollida. "La xifra és prou bona, sòlida, per encarar els últims dos dies de recollida amb energia. Falten moltes firmes, però som optimistes, hem de seguir. El recompte parcial va ser ahir a les 12 de la nit. Segurament des de llavors han arribat nous paquets", ha explicat aquest matí Marc Duch, president de l'associació Manifest Blaugrana, que actua de portaveu de la iniciativa i celebra el que defineix com a "fet històric".

"La línia de treball serà intensificar contactes i el missatge perquè ningú es quedi a casa o sense signar. És molt probable que el dia 17 ja puguem fer valoracions del projecte. Sí que cal dir que hem aconseguit una xifra històrica. És la moció de censura amb més participació de la història. Ens omple d'orgull, aquesta és la línia a seguir i especialment de cara al futur. Les mocions es posen per prosperar i que s'aconsegueixi una futura votació. Si no hi arribéssim, crec que no podríem parlar de fracàs pel nombre de persones que ha arrossegat, els locals, etc. Hem de tenir en compte que a la moció de censura del 2008 Oriol Giralt va aconseguir 4.000 signatures en els últims dies en un sol local i sense partits al Camp Nou", ha assegurat, i ha destacat el context que envolta la recollida de paperetes entre les mesures sanitàries per la pandèmia de coronavirus i la no celebració de partits al Camp Nou.

'Més que una moció' i Farré

"La major part de la campanya ha sigut en període de vacances, amb la gent en segones residències. El tema Messi no s'ha oblidat. Lliga perfectament amb tot el que estem transmetent i la filosofia de la nostra campanya. Sempre es parla d'intentar aconseguir un 10% extra per tenir marge i assegurar així les signatures. Com més en tinguem, millor. Hem d'intentar tenir com més signatures millor per tenir un marge segur per arribar a les xifres necessàries", ha comentat Ricard Faura, com a segon portaveu de Més que una moció.

La seva compareixença evidencia la distància entre Jordi Farré i la resta d'actius que conformen la iniciativa per forçar un procés electoral abans del 2021. "Els grups d'opinió i les precandidatures n'hem aportat unes 8.900. Totes les altres són de Jordi Farré. La diferenciació és una qüestió formal. Tenim una sèrie de protocols, Jordi Farré en té uns altres. És lícit. Nosaltres podem comptar el que tenim a les mans. Les capacitats que tingui ell les gestiona ell. Això serveix per poder garantir les signatures que hem aconseguit nosaltres", ha comentat Duch, normalitzant les decisions que ha pres Farré en les últimes hores, com promoure un sistema de votació online que no preveuen els estatuts del Barça. "Hi ha hagut soroll els últims dies, però no ens preocupa gaire. L'objectiu és comú per al dia 17. El soroll forma part del joc. Seguim tots remant amb força per al dia 17. Farré és el promotor legal de la moció. L'únic interlocutor vàlid amb el Barça és ell. Qualsevol informació que surt del club i que ha d'acabar al club ha de passar pel Jordi. Sí que li hem demanat tota la informació sobre logística i com s'han d'entregar les signatures. Avui hem començat a coordinar-ho, tenim molta feina per fer".