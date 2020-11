La taula de negociació salarial del Barça arriba a l'últim dia sense acord

Aquest dimecres s'ha de fer l'última reunió de la taula de negociació salarial del Barça. Després de tres setmanes parlant amb el personal del club i dues amb els jugadors –l'última, aquest mateix dimarts–, les posicions continuen allunyades i per tant no està previst que s'arribi a pactar. Així, al matí es reuniran els jugadors, a la tarda ho faran els treballadors i posteriorment es farà l'acte de tancament sense haver arribat a un acord i el club, presidit interinament per la junta gestora, haurà de decidir si busca pactes individuals amb els futbolistes o si opta per una rebaixa unilateral de salaris.

Carles Tusquets, president de la gestora, no ha pogut convèncer els futbolistes. Al seu torn, la primera plantilla considera que aquesta junta provisional no són uns interlocutors vàlids i prefereixen pactar amb el proper president. I és que, en el cas d'acordar res amb una gestora, sempre quedaria supeditat a la ratificació del proper màxim dirigent blaugrana. Ara bé, la situació del club és crítica i la proposta de Tusquets als jugadors –que va en la mateixa línia de la que ja els feia Bartomeu– no és tan dolenta: convertir els contractes en in crescendo de manera que als jugadors se'ls rebaixi el salari aquest curs i cobrin aquests diners més endavant. Per això es preveu que bona part de la plantilla acabi pactant, de manera individual, un cop la taula s'hagi acabat.

En qualsevol cas, el problema real és amb Leo Messi. L'argentí acaba contracte, no pot diferir el salari més enllà del 30 de juny i és qui s'oposa més fermament a pactar res de res fins que no hi hagi nou president. Per tant, Tusquets no descarta tirar pel dret i retallar el salari. Això permetria a Messi demanar la rescissió anticipada del contracte –d'acord amb els Estatuts del Treballador–, sempre que rebés l'autorització judicial. Aquest escenari, però, és extrem i des del club esperen a veure si hi ha un últim acostament abans de prendre mesures dràstiques. Una opció seria que el jugador acceptés ajornar el pagament del salari uns mesos per evitar problemes de caixa al Barça i guanyar temps fins que el club tingui un nou president.