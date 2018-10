Messi, Suárez i Rakitic, únics blaugranes a la llista de la Pilota d'Or

Leo Messi, Ivan Rakitic i Luis Suárez són els únics representants blaugranes a la llista de finalistes de la Pilota d’Or. La revista francesa ‘France Football’ ha donat a conèixer durant aquest dilluns els 30 candidats a guanyar el guardó que acredita el millor jugador del 2018. El Reial Madrid, campió d’Europa; i la selecció francesa, vencedora del Mundial, encapçalen la llista.

El conjunt blanc és el que té més representants, amb vuit –nou, si es comptés Cristiano Ronaldo, actualment al Juventus–. Mentre que la selecció francesa té set representants. L’únic jugador francès que és finalista però que no va entrar a la convocatòria de Deschamps per al Mundial de Rússia és el madridista Karim Benzema.

Messi i Cristiano, els jugadors que s’han repartit els deu últims guardons, són a la llista tot i que aquesta vegada no són els principals candidats a guanyar la Pilota d’Or, ja que des de França s’especula que el premi serà per a un integrant de la selecció bleu. De totes maneres, CR7, que guanyava la seva tercera Champions consecutiva, està previst que, si no guanya, sigui escollit entre els finalistes.

Lieke Martens, candidata

El Barça, campió de Lliga i Copa, però eliminat estrepitosament a Europa, no ha fet mèrits suficients per omplir la llista com en altres anys. I un dels noms, Ivan Rakitic, deu més la seva presència al bon Mundial qu va fer amb Croàcia.

En la categoria femenina, que s’estrena aquesta temporada, hi ha 15 finalistes. Destaquen especialment les jugadores de l’Olympique de Lió, campions d’Europa, mentre que entre les candidates també hi ha la blaugrana Lieke Martens. També s’estrena el premi Raymond Kopa al millor sub-21, on el francès Kylian Mbappé és el principal favorit.