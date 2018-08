Messi: el blaugrana amb més títols

A l’estadi de Tànger ahir a la nit hi havia un nom que acaparava tots els càntics dels aficionats blaugranes que poblaven les grades. “Messi, Messi”, clamaven amb consignes animoses molts aficionats marroquins que pertanyen a les diferents penyes que el club té al Marroc. Un partit amb el Barça, només un, és el que va necessitar el nou primer capità per convertir la desfeta de la selecció argentina a Rússia en aigua passada i tornar a passar-s’ho bé amb el seu club i alçar el seu títol número 33 com a blaugrana després de guanyar la Supercopa espanyola: cap jugador que hagi vestit aquesta samarreta en té tants. Fins ara era una condició que compartien l’argentí i Andrés Iniesta amb 32. Messi ho ha aconseguit als seus 31 anys i els ha anat acumulant des que va debutar en partit oficial al primer equip la temporada 2004-2005 de la mà del tècnic holandès Frank Rijkaard. Ahir va alçar el seu primer títol amb el braçalet de capità.

I és que Messi no estava disposat a deixar escapar el primer títol de l’any, per molt que l’embolcall d’una competició com la Supercopa espanyola sigui poc vistós per les condicions que l’acompanyen. Que si ara a doble partit, que si ara a partit únic i en un estadi neutral... Al final, va ser a l’Estadi Gran de Tànger, també anomenat estadi Ibn Battuta, on l’argentí va alçar el primer títol amb el braçalet de capità.

Com si el guió ja hagués sigut escrit abans, Messi va convertir-se en el blaugrana amb més títols de la història contra el seu rival preferit. El 10 blaugrana ha marcat fins a 31 gols al conjunt andalús. Ahir no va poder batre la porteria de l’equip que ara entrena l’extècnic del Girona Pablo Machín i que defensa el txec Tomas Vaclik, però la seva intervenció va ser clau en el gol de l’empat blaugrana. Un gran llançament de falta de l’argentí, que va rebotar al pal, a l’esquena de Vaclik i, de nou, al pal, va precedir el gol de Gerard Piqué que va recollir el rebot de la pilota a l’àrea petita.

Ahir Messi no va firmar ni de bon tros el seu millor partit com a blaugrana, però va ensenyar diferents registres en explotar, sobretot, el de passador. El gol de la nit que va donar la victòria al Barça va estar reservat per a Ousmane Dembélé, però abans l’astre argentí s’havia fet un fart de recollir pilotes entre el mig del camp i les posicions d’atac per assistir els seus companys. Que li preguntin a Jordi Alba, gran soci de Messi i que sempre que ahir va poder es va desmarcar per la banda esquerra per recollir les passades mil·límètriques de l’argentí. Tot i haver disputat el Mundial de Rússia, no haver viatjat a la gira pels Estats Units i portar només dues setmanes entrenant-se a Barcelona -només una d’elles amb tota la primera plantilla al complet-, Messi va ser Messi ahir a Tànger.

Un palmarès inigualable

Des que el nou capità del Barça va debutar fa 13 anys, ha guanyat 9 Lligues, 4 Lligues de Campions, 3 Mundials de Clubs, 6 Copes del Rei, 3 Supercopes d’Europa i, amb la d’ahir, 8 Supercopes d’Espanya. De fet, aquest títol va ser l'únic que va guanyar Messi el 2013, amb l'arribada del Tata Martino a la banqueta blaugrana. Amb tots els altres tècnics que l’han entrenat -Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Luis Enrique i, ara, Ernesto Valverde- ha guanyat més competicions.

La Supercopa espanyola va servir ahir al nou capità del Barça per superar el seu predecessor en la capitania blaugrana: Andrés Iniesta. Amb un palmarès pràcticament calcat, Messi acumula 33 títols i 8 Supercopes d’Espanya, una més que el manxec, que des d’aquesta temporada segueix gaudint del futbol al Vissel Kobe japonès. El Barça, amb Messi, pot estar tranquil. De capità a capità.