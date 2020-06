Messi busca socis per sortir reforçats de Sevilla

Tot just 24 hores després del triomf del Reial Madrid en l’últim partit de la jornada 29 contra el València (3-0), el Barça estrena la 30a jornada al camp del Sevilla. Un calendari sense pausa, amb partits acabant a mitjanit cada dia i amb els entrenadors fent esforços per no perdre uns quants jugadors pel camí. Quique Setién sabia que amb un calendari sense pausa arribarien les lesions. I les dues primeres han sigut les de Frenkie de Jong i Sergi Roberto just abans de visitar un dels estadis més complicats de Primera, el Ramón Sánchez Pizjuán (22 h, Movistar LaLiga). Sortir de Sevilla amb el cap alt significaria fer un pas endavant en la lluita per revalidar el títol de Lliga.

A les baixes de Roberto i De Jong s’hi afegeix la imatge, ben pobra, que va oferir l’equip contra el Leganés en el partit de dimarts. “Miro tots els partits. A tothom li costa agafar el ritme, és normal després de tot el que ha passat. És cert que contra el Leganés no vam tenir una gran presència a la seva àrea, però la major part del partit es va jugar a prop de la seva àrea, tancant-los, i això s’ha de valorar”, va explicar el tècnic blaugrana, content de no haver rebut cap gol en aquests primers partits a porta tancada. A més, Setién sap que jugar amb Messi és com tenir un comodí amagat en una partida de cartes. Si el capità blaugrana marca a l’estadi sevillista, arribarà als 700 gols oficials entre la selecció (70 gols) i el club (629). I d’aquests gols, fins ara, 37 els ha marcat en 36 partits contra un Sevilla convertit en la seva víctima preferida. En els últims anys l’afició sevillista s’ha fet un fart de veure com Messi, molts cops tot sol, aixeca partits que semblaven perduts.

“El fet de jugar sense una afició que sol animar potser ens ajudarà”, va admetre Setién abans de volar cap a la capital andalusa amb un munt de jugadors del filial. “Ens aniria bé que Messi arribés als 700 gols ja”, deia en broma sobre un jugador que ha marcat en 12 dels 15 partits de Lliga que ha jugat al Sánchez Pizjuán. El futbolista de Rosario és ara mateix el jugador que ha donat més assistències a la Lliga (18), el que ha marcat més gols (21), i s’acaba de convertir en el primer jugador capaç d’encadenar 20 temporades marcant com a mínim 20 gols a Primera. “Quan et toca jugar contra Messi ja saps que et tocarà patir”, va admetre ahir Julen Lopetegui, tècnic dels andalusos. Però el capità blaugrana necessita socis en atac. Contra el Sevilla, Luis Suárez hauria de ser titular per primer cop des del gener, quan es va lesionar. Setién va admetre que l’uruguaià encara no “està per jugar 90 minuts”, però, atès el nivell del rival i que Suárez ja ha tingut minuts a les segones parts contra el Mallorca i el Leganés, sembla destinat a jugar en atac en un trident que hauria de tenir com a tercer home Antoine Griezmann, malgrat que el francès continua barallat amb el gol. “Cada jugador ens aporta un estil diferent, en funció del moment ens poden ajudar. Griezmann es pot adaptar a jugar en banda o al centre, i també ens dona moltes coses per dins, com ara ruptures a l’espai, assistències...”, va dir el tècnic blaugrana, que va demanar una mica de paciència amb Ansu Fati, malgrat que ara mateix sembli un dels jugadors amb les idees més clares. “Té 17 anys i cal saber gestionar-lo. No intento fer grans diferències, però quan ets jove encara hi ha coses de tu mateix que no coneixes. La idea és continuar així, perquè mantingui aquest nivell i pugui seguir creixent”.

Quique Setién, que dirigint el Betis va perdre un derbi al Sánchez Pizjuán però també en va guanyar un amb una espectacular golejada per 3 a 5, farà jugar un equip ple de titulars perquè després tindrà tres dies per preparar el proper partit, contra l’Athletic Club al Camp Nou dimarts que ve. La baixa de Sergi Roberto serà coberta per Nélson Semedo, mentre que la de Frenkie de Jong obrirà la porta a Arturo Vidal. En principi Rakitic hauria de ser titular al mig del camp en la tornada a l’estadi on va arribar a ser capità. De fet, el croat podria tornar al Sevilla la temporada que ve. Sense el sancionat Umtiti, la parella de centrals serà formada per Piqué i un altre exjugador del Sevilla, Lenglet.

El Sevilla, que va veure com un gol en pròpia porta en els últims minuts els deixava sense poder guanyar contra el Llevant, ocupa la tercera posició i no té cap baixa important per rebre el Barça. Els andalusos, que ahir van traspassar Nolito al Celta de Vigo, aspiren a poder jugar la Champions la temporada vinent gràcies al bon nivell de jugadors com Ocampos o els centrals Diogo Carlos i Koundé. Ells hauran d’intentar evitar que Messi continuï fent història al camp del Sevilla amb el seu gol número 700. El futur del Barça depèn en bona part d’això.