No hi ha ningú que gasti més que el Barça

Després d’un estiu en què els clubs de futbol van gastar més que mai en traspassos -de fet, la FIFA acaba de presentar un informe que revela un augment de la despesa en fitxatges el 2017 d’un 32,7% respecte a l’any anterior-, el mercat d’hivern, que va acabar ahir, ha continuat i fins i tot accentuat aquesta tendència inflacionària. Sense anar més lluny, el Barça ha sigut un dels principals exponents d’aquest fet.

Després de la traumàtica sortida de Neymar durant el mes d’agost, el club necessitava un reforç estel·lar per recuperar l’autoestima. L’arribada de Dembélé no complia aquest objectiu i, per tant, els ulls tant de la directiva com de l’afició se’n van anar ràpidament cap al brasiler del Liverpool Philippe Coutinho. La negativa de Jürgen Klopp a despendre’s del futbolista durant l’estiu, unida al poder econòmic dels clubs anglesos, que els permet subsistir sense la necessitat de vendre, va ajornar el traspàs fins al gener. Al mercat d’hivern Bartomeu no podia tornar a errar el tret i va tancar el fitxatge més car de la història del club. Finalment, 120 milions d’euros fixos i 40 en variables van portar Coutinho a Barcelona. Uns variables que, si tot va bé, el Barça acabarà abonant gairebé en la seva totalitat, ja que 5 milions d’euros es pagaran quan el brasiler sumi els primers 25 partits de blaugrana; 20 milions, quan n’acumuli 100, i 10 milions si l’equip es classifica per a les dues pròximes edicions de la Champions. Els 5 milions restants es pagaran només si el Barça guanya l’ orelluda amb el migcampista a la plantilla. A més, la sortida de Javier Mascherano de l’equip va obligar el club blaugrana a avançar l’arribada del central colombià Yerry Mina, prevista per a l’estiu, previ pagament d’uns 11 milions d’euros. En el capítol de sortides, el Barça ha ingressat 5,5 milions de traspàs per l’esmentat Mascherano (que acabaran sent 10 en altres conceptes). El Las Palmas va anunciar que Sergi Samper torna a la disciplina blaugrana.

Pel que fa a la resta d’Europa, com ja és habitual, els clubs anglesos han sigut els grans animadors. Dies abans de fer oficial la venda de Coutinho, el Liverpool anunciava el fitxatge del central Virgil van Dijk, per 78,8 milions d’euros, i convertia d’aquesta manera l’holandès en el defensa més car de la història. Una etiqueta que gairebé li va pispar dimarts el francès Aymeric Laporte, que arriba al Manchester City després que el club pagués els 65 milions de la seva clàusula de rescissió a l’Athletic Club. Una quantitat fins ara gairebé impensable per a un defensa.

Per la seva banda, el Chelsea, pròxim rival del Barça a la Champions, ha incorporat el davanter de l’Arsenal Olivier Giroud per 20 milions d’euros; el brasiler Emerson Palmieri, provinent del Roma, per 20 milions més, i el migcampista de l’Everton Ross Barkley per 16,9 milions. Dels tres fitxatges, només el brasiler no podrà disputar l’eliminatòria contra el Barça pel fet d’haver disputat ja la Champions aquesta temporada. Per acabar-ho d’adobar, en l’últim dia del mercat l’Arsenal també va batre el seu rècord de despesa en un fitxatge amb la incorporació del davanter del Borussia de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang per 63,5 milions.

En canvi, on no hi va haver moviments és al Reial Madrid, ja que Zinedine Zidane va guanyar el pols a Florentino Pérez i va aturar la incorporació del porter de l’Athletic Kepa Arrizabalaga, que va acabar renovant pels bascos. A l’estiu s’espera que els blancs -en principi sense el francès a la banqueta- facin una inversió rècord per reforçar el grup. Tampoc el PSG ha tirat de cartera i Lass Diarra ha arribat sense haver de pagar el traspàs, mentre que ha ingressat 30 milions per Lucas Moura. El United de Mourinho ha incorporat Alexis, en una operació de canvi de cromos amb Mkhitaryan, que ha marxat a l’Arsenal.

L’Espanyol es reforça amb Carlos Sánchez

A última hora de la tarda, l’Espanyol va oficialitzar els últims dos moviments en forma de cessions: va incorporar Carlos la Roca Sánchez, migcampista colombià de 31 anys del Fiorentina. La cessió no té opció de compra. El colombià, que va arribar ahir a Barcelona i serà presentat avui, és l’única incorporació externa dels espanyolistes en aquest hivern. Marc Roca, que va descartar diferents cessions, seguirà al club fins a final de curs. Jairo Morillas, que ha passat a tenir fitxa, és l’altre reforç per a un conjunt que aquest mes ha deixat escapar Diop, Hernán, Álvaro i Fuego. R.R.

Kayode deixa el Girona a última hora

La confirmació de l’adeu de Larry Kayode ha estat l’última transferència del Girona en un mercat d’hivern en què només ha pogut incorporar el Choco Lozano. El nigerià, propietat del Manchester City i necessitat de minuts per poder disputar el Mundial -així l’hi va fer saber el seleccionador-, ha cancel·lat la cessió i acabarà el que queda de curs a l’Amiens de la Ligue 1. Pablo Machín, que havia demanat reforços per oxigenar la plantilla durant la segona volta, veu com la nòmina de futbolistes es redueix de 24 a 22, comptant les baixes de Boulaya i Marlos. J. B.