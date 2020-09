Només comptaran les signatures en paper

Els promotors del vot de censura contra la junta de Josep Maria Bartomeu (vuit grups de socis més els precandidats Víctor Font, Lluís Fernández Alà i Jordi Farré) actualitzaran aquest matí el nombre de signatures que han recollit des que van anar a buscar les butlletes a les oficines del Barça. Tenen temps fins aquest dijous al matí per assolir la xifra de 16.520 suports que reclamen els estatuts del club per tirar endavant la iniciativa. L’últim recompte oficial va ser de 7.500, menys de la meitat del mínim exigit. “Fa uns dies érem moderadament optimistes i avui som prudents perquè ens anirà molt just”, apuntava a l’ARA ahir a la tarda, abans d’una reunió per sumar dades i pactar l’estratègia de recaptació de firmes per als últims dies, un dels promotors de la moció. Avui, després d’una conferència de premsa telemàtica, se sabran més detalls de tot plegat.

El que sí que està clar és que el consens no és total entre tots els impulsors del vot de censura perquè Jordi Farré, que també és precandidat a les eleccions, pren decisions que generen dubtes i malestar entre la resta de socis implicats en la iniciativa. Farré va anunciar ahir l’obertura d’una pàgina web per recollir firmes de socis de manera telemàtica, cosa que xoca amb el criteri del club, que ja ha deixat clar via estatuts que només valdran els suports físics, i també del govern català. Els promotors, que ja van criticar que Farré recollís dades personals de socis que signaven la moció, tornen a desmarcar-se d’ell perquè creuen que la normativa és meridiana. I afegeixen: “No entenem que presenti ara la web, quan falten tres dies per presentar els suports, i no al principi del procés. No ha fet campanya activa a favor de la moció. Sembla que tingui uns altres interessos”.

‘Llença’t’ de Lax’n’Busto

Passi el que passi en els últims dies de recollida, el dia 17 de setembre els promotors del vot de censura presentaran els suports aconseguits a les oficines del Barça, a diferència del que va fer Agustí Benedito en la moció que va intentar tirar endavant contra Bartomeu ara fa tres estius. Les xarxes socials, on es podrà veure un vídeo promocional amb la cançó Llença’t de Lax’n’Busto, bulliran per intentar aconseguir les 16.520 signatures necessàries.