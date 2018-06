Pamela Tajonar competirà amb Paños a la porteria del Barça

Toc d'experiència a la porteria del Barça. El club blaugrana ha anunciat aquest dilluns el fitxatge de Pamela Tajonar, que tindrà el repte de lluitar per minuts amb Sandra Paños i de substituir Laura Ràfols, retirada aquesta temporada. La jugadora mexicana té 33 anys i arriba procedent del Sevilla, on ha disputat més de 2.400 minuts i ha encaixat 45 gols.

Tajonar és una portera amb una llarga carrera al futbol espanyol. Hi va arribar procedent dels Estats Units, per vestir la samarreta del Màlaga l'any 2011. Va tornar a acceptar ofertes de l'estranger per jugar a Suècia i, altre cop, als Estats Units, fins que va tornar a Espanya. El Llevant Les Planes de Sant Joan Despí va ser el seu destí el 2013 i, des del 2014 fins ara ha estat entre pals al Sevilla.

Internacional amb Mèxic, ha participat en els Mundials d'Alemanya i el Canadà. "Estic en un punt de la meva carrera en què em sento molt bé, i aquest pas m'ajudarà a seguir creixent en el pla personal", ha manifestat la portera.