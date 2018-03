Renée, la nena del Barça que ha conegut els seus orígens catalans

L’entrenador li diu que es prepari per sortir al camp i Renée Owega es fixa concentrada en el davanter que haurà de defensar. Ha arribat el moment, xoca les mans amb el seu company i surt a jugar. “El futbol és el que més m’agrada”, reconeix després del partit, una mica capcota perquè no han pogut guanyar. “Almenys han marcat un gol i això fa que la derrota no la desanimi del tot”, explica la seva mare, Sylvia Owega. De mica en mica, la Renée va recuperant el somriure, conscient que el resultat és només una petita part de l’experiència que està vivint aquests dies a Barcelona. Ella i la seva mare han fet més de 6.000 quilòmetres amb avió des d’Ottawa (Canadà) per poder participar en el torneig que aplega -fins aquest dijous- 45 escoles formatives de la cinquantena que el Barça té repartides entre els cinc continents.

"No m’importa ser l’única noia de l’equip" Renée Owega Jugadora FCB Escola Ottawa

La Renée, amb onze anys, ha sigut seleccionada entre gairebé 500 nens i nenes per formar part del combinat sub-12 que representa les escoles d’Ottawa i Toronto. És l’única nena de l’equip (a la seva escola són 14 nenes i 91 nens). “Quan em van seleccionar no m’ho podia creure, va ser fantàstic. No m’importa ser l’única noia de l’equip”, diu emocionada però amb una timidesa que la caracteritza. “Jo era igual”, diu divertida la Sylvia. Una timidesa, però, que oblida quan surt al camp. “Li encanta el futbol i no té problemes per relacionar-se amb la resta dels seus companys. Té molta ambició per millorar dia a dia. Tot i ser l’única noia de l’equip, no se sent estranya. Al Canadà es tracta amb total normalitat la inclusió de la noia dins l’esport”, explica Hector Carmona, que, amb 23 anys, dirigeix l’escola d’Ottawa des de fa una temporada. Carmona viu de manera “enriquidora” el repte de transmetre la filosofia del Barça a entrenadors i nens d’un país com el Canadà, on impera el sistema americà del soccer. “A poc a poc, les famílies cada vegada donen més suport a la nostra manera de fer”, explica. Com la família de la Renée, que la va apuntar fa un any i mig a l’escola “per millorar en aspectes tècnics i tàctics” que al seu club, el Cumberland Academy, no “treballaven prou”, diu la seva mare. “Ha millorat molt”, afegeix orgullosa.

De Barcelona a Ottawa amb dos anys

La història de la Renée no s’acaba amb la seva passió pel futbol. El torneig és especial per a ella perquè trepitjar per primer cop Barcelona l’ha portat a conèixer les arrels catalanes de la seva mare. Els pares de la Sylvia (els avis de la Renée) es van traslladar al Canadà fa gairebé 50 anys, quan ella tenia dos anys i poc. Qüestions laborals i una escolarització en anglès van ser motius de pes. L’últim cop que la Sylvia, que té els cognoms catalans (Cunill i Mora), va ser a Barcelona va ser l’estiu del 1992, coincidint amb els Jocs Olímpics.

Després de tot aquest temps, veu la ciutat força canviada, sobretot pel que fa la mentalitat de la gent: “Quan vaig venir em va sorprendre que, a diferència del Canadà, hi havia força desigualtat entre homes i dones. Sembla que això està canviant”. Aquests dies, ella i la seva filla s’allotgen a casa d’uns familiars a Badalona. “Són molt amables i simpàtics, però no entenc res quan parlen entre ells o amb la mare”, comenta la Renée amb la sinceritat i la innocència d’una nena d’onze anys. Tot i que la Sylvia va marxar quan tenia poc més de dos anys a viure al Canadà, els seus pares van voler conservar el català a casa. Ara el pot tornar a practicar amb els seus familiars, amb qui ella i la Renée s’estaran fins diumenge. Quan s’acabi el torneig aprofitaran per fer turisme i estar amb la família.

La història de la Renée és una entre els més de 1.900 nens i nenes que aquests dies estan participant al torneig de les escoles formatives del Barça, que celebra la 7a edició i que converteix la Ciutat Esportiva i els camps annexos al Camp Nou en una miscel·lània de cultures. “Les famílies d’aquests nens i nenes han decidit que part de la seva educació sigui a través del Barça. Això és una gran responsabilitat”, valora a l’ARA el vicepresident del Barça, Manel Arroyo, un dels directius que més segueix el projecte. “És per aquest motiu que és capdal formar els entrenadors aquí i que se’n vagin arreu del món a explicar la nostra idea formativa a través del futbol: saber comportar-te tant en la victòria com en la derrota”, diu Arroyo, que defensa que les escoles formen els nens i nenes amb l’estil del Barça. “El centre del nostre univers és la pilota”, conclou. Tres futbolistes formats a les escoles del club han debutat amb el primer equip: Àlex Carbonell, Martí Riverola i Sergi Samper.

La Renée no sap què li espera en el futur. De moment, ha pogut conèixer d’on ve aquell idioma tan diferent al seu que sent quan la mare parla amb l’avi.