San Mamés amenaça un Barça en ple incendi institucional

No fa ni un mes que és entrenador del Barça i a Quique Setién se li acumulen els maldecaps en un club immers en un incendi institucional i amb una plantilla debilitada entre lesions i vendes al mercat d’hivern. Malgrat tot, el tècnic blaugrana segueix agafat a la bandera de l'optimisme i treballa per aïllar el seu equip de les turbulències que viu el club. "A mi parleu-me de futbol, tota la resta no ho puc controlar i, per tant, no m'hi desgastaré. El que em preocupa és tenir el meu staff i els jugadors motivats, i ho estan, per al partit contra l’Athletic Club i els que vindran”, ha reblat Setién, evitant entrar en cap polèmica i mesurant les seves paraules amb enginy per no afegir més llenya al foc. “A San Mamés es veurà un partidàs. Ells tenen una proposta molt diferent a la nostra, però igual de vàlida. No ens posaran les coses gens fàcils i seran molt intensos, però estem convençuts que farem un bon partit i ens volem classificar”, ha declarat l’entrenador cantàbre del partit a caixa o faixa de dijous a la nit a San Mamés corresponent als quarts de final de la Copa (21 h, Cuatro/DAZN).

Setién ha tingut la complicada papereta de ser el primer que dona la cara mentre el club crema i no ha volgut rebaixar l’optimisme i la il·lusió del seu missatge quan va fitxar pel Barça a principis de gener. "He tingut problemes al llarg de la meva carrera, però mai havia estat en un club d'una dimensió com la del Barça, però no per això deixaré que ningú es distregui. No em penedeixo d'haver vingut al Barça, això tirarà endavant i anirà molt bé. Estic encantant de ser aquí i mantinc la il·lusió intacta". L’optimisme sanador del tècnic càntabre topa amb una realitat crua. Setién insisteix en preocupar-se només de la parcel·la esportiva, però aquí els problemes també se succeeixen.

La nova dimensió de la lesió de Dembélé, un futbolista a qui el càntabre veia com un reforç il·lusionant, i una plantilla cada cop més curta dibuixen una convocatòria per a un partit crucial amb només 15 futbolistes del primer equip. “Assumeixo la meva responsabilitat en la planificació esportiva. Soc dels que comparteixen tant els èxits com els fracassos. És clar que després de conèixer l’abast de la lesió de Dembélé voldria seguir comptant amb Carles Pérez, però no puc incidir en el que ja ha passat. Els que hi som hem de treure això endavant”, ha deixat anar Setién, amb un missatge de club. “Si hem de fitxar, tenim pensat el substitut. Però si no podem fitxar, tampoc passarà res”, ha afegit respecte a una nova temporada per oblidar d’un Dembélé de vidre i després d’un mercat de fitxatges hivernal en què la direcció esportiva ha sigut incapaç de fitxar un davanter centre de garanties.

Piqué amb febre i Umtiti a judici

Als últims contratemps al primer equip s’hi han sumat la baixa en l’entrenament d’aquest dimecres de Piqué, amb un procés febril, segons ha confirmat el mateix Setién. El tècnic espera poder comptar amb el central català per viatjar aquest dijous al matí cap a Bilbao, en una expedició en què no hi serà Umtiti, que té un judici a Esplugues de Llobregat. Per si no és prou rocambolesc el dia a dia blaugrana els últims dies, el central francès haurà de viatjar en solitari i incorporar-se més tard a la convocatòria perquè a les 11 hores està citat per la justícia ordinària en un procés civil en què se li reclamen 183.000 euros en danys per diverses destrosses en un domicili de lloguer a Sant Just Desvern. Els llogaters acusen el central francès de destrossar, entre altres coses, les aixetes, la piscina i el parquet, mentre que el futbolista considera que la quantitat que li reclamen és superior a la de les destrosses que hauria causat. Malgrat que Umtiti va sol·licitar no assistir al judici per coincidir amb el partit a San Mamés, la seva petició ha sigut rebutjada per la justícia en considerar que té prou temps tant per assistir a la vista com per viatjar a Bilbao per disputar el partit.

651x366 Samuel Umtiti en l'entrenament d'aquest dimarts / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Samuel Umtiti en l'entrenament d'aquest dimarts / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Setién ha intentat treure ferro en la seva compareixença de premsa qualificant el judici d’Umtiti com “un contratemps personal de fàcil solució” i confia que podrà comptar tant amb el francès com amb Piqué. La titularitat de Lenglet sembla innegociable veient el panorama i el central del filial, Ronald Araújo, que ja va debutar amb Ernesto Valverde, ha entrat a la llista. En la convocatòria també hi ha Arturo Vidal, recuperat de la contusió a la part alta de la cuixa esquerra que li va impedir jugar contra el Llevant. “És una opció que pugui jugar més avançat. És un futbolista amb unes característiques diferents i amb vocació a mirar endavant”, ha explicat Setién.

Sigui com sigui, la responsabilitat atacant segueix en mans d’un Messi que, enfurismat, ha trencat el seu silenci, d’un Griezmann de qui Setién no dubta que millorarà el seu encaix amb l’argentí i d’Ansu Fati, que assumeix grans responsabilitats amb només 17 anys. “A Messi l’he vist com sempre. Content i amb ganes d’entrenar-se”, ha afirmat el tècnic, que ha introduït jocs i exercicis en l’entrenament d’aquest dimecres destinats a fomentar el bon ambient en una sessió en què la resta de capitans de l’equip –Busquets, Piqué i Sergi Roberto– han donat suport a Messi després d’esclatar contra Abidal. A San Mamés, la pilota decidirà si l’incendi intern al Barça viurà una petita treva o s'estendrà encarà més.

Aquest dijous a San Mamés la pilota decidirà si l’incendi intern al Barça viurà una petita treva o s’estendrà encarà més. Aritz Aduriz, autor del golàs que va fer caure el Barça en la primera jornada de la Lliga, somia en repetir una nit com la que va protagonitzar l’agost passat.