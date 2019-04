Solskjaer apel·la a l'esperit del PSG

El Manchester United és un equip que creu en els miracles. Com el que fa 20 anys els va permetre remuntar a la final de la Champions contra el Bayern Munic, precisament al Camp Nou. O, més recentment, amb el que van aconseguir a París, capgirant el 0-2 en contra per acabar superant l'eliminatòria amb un penal al temps de descompte.

"Vam guanyar al PSG a París i sentim que estem en aquest moment. Fa 20 anys que vam guanyar aquí una final, jo portava el número 20... Si marquem primer, això serà importantíssim i pot passar qualsevol cosa", comenta Ole Gunnar Solskjaer, el tècnic del Manchester United, precisament el futbolista que va anotar el gol de la victòria en aquella final històrica.

Això sí, una cosa és l'esperit positiu i l'altra l'escenari que espera aquest dimarts al Camp Nou. "Ens caldrà un esforç colossal. No podem despistar-nos ni un moment, com ens va passar a l'anada. Hem de defensar bé, però també hem de tenir la capacitat per marcar gols", afegia l'entrenador.

Solksjaer ha parlat de les virtuts del Man.United per poder superar ronda. "Tenim qualitat a pilota aturada i l'hem d'aprofitar. Som més alts que ells. I també hem d'intentar trencar les línies defensives del Barça". I sempre, "sent realistes" que només podran passar ronda si estan "al millor nivell possible", perquè espera un rival que vulgui "controlar el partit". "És al seu ADN. No crec que ens donin la possessió i esperin per sortir als contraatacs, tot i que és una acció que dominen bé. Haurem de patir i treballar molt fort per tenir la pilota".

El tècnic dels 'red devils' no ha volgut donar pistes sobre l'onze titular, i només ha dit que tots els jugadors convocats estan en perfectes condicions a nivell físic.