Tebas arremet contra Luis Suárez per "haver dissimulat" contra el Girona i parla de nou de Piqué

El president de la Lliga, Javier Tebas, ha assistit aquest divendres al Web Sport Congress, que s'ha celebrat a l'Hotel W de Barcelona, i s'ha referit a diversos temes d'actualitat, entre els quals el fet que Luis Suárez intentés, sense èxit, que li ensenyessin la targeta groga contra el Girona el cap de setmana passat. "No em sembla bé buscar targetes per no jugar, per dissimular", ha dit el mandatari.

Tebas també ha parlat del polèmic arbitratge de Mateu Lahoz d'aquest dijous al partit entre el Las Palmas i el Barça. "Les dues jugades [el penal contra el Barça i la no expulsió del porter dels canaris] haurien sigut analitzades amb el VAR. No opinaré sobre Mateu ni sobre si hi va haver penal o no; inclús amb el VAR hi hauria hagut polèmica", ha explicat el president de la Lliga, que ha assegurat que s'ha arribat a un acord amb la Federació Espanyola perquè l'any vinent el videoarbitratge ja sigui una realitat al futbol espanyol.

A més, Tebas també ha tingut temps d'enviar un dard a Gerard Piqué, després que la denúncia per la seva polèmica celebració contra l'Espanyol a Cornellà fos arxivada pel Comitè de Competició. El mandatari ha recordat que no està d'acord amb la resolució del cas i ha afegit que "s'ha de fer fora la hipocresia del futbol". "Diem que som els valors que venem i després permetem la provocació", ha afegit Tebas.